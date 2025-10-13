Infonavit pone casas en remate: descubre dónde encontrarlas y cómo comprarlas

Más Información
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto en marcha la venta de casas recuperadas o rematadas, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles a quienes buscan adquirir una vivienda.
Estas propiedades no se venden directamente por el instituto, sino que se distribuyen a través de inmobiliarias autorizadas, desarrolladoras, portales especializados y, en ocasiones, mediante subastas oficiales.
Lee también: ¿Adiós al sistema de puntos? Infonavit cambia requisitos para comprar vivienda: checa aquí cuáles son
Para quienes desean participar, es fundamental verificar el estado legal y físico de la propiedad antes de iniciar cualquier trámite. Esto asegura que el comprador no enfrente problemas posteriores y pueda utilizar los programas oficiales de financiamiento disponibles.
¿Dónde se pueden encontrar las casas en remate del Infonavit?
Las viviendas recuperadas pueden localizarse por diferentes medios:
- Inmobiliarias y desarrolladoras autorizadas: Son las empresas encargadas de rehabilitar las propiedades recuperadas y ponerlas a la venta. Los interesados pueden contactarlas directamente o buscarlas en portales especializados.
- Portales inmobiliarios: Algunos sitios permiten filtrar por opciones como “viviendas recuperadas de Infonavit” o “casas Infonavit” para facilitar la búsqueda.
- Centros de Servicio Infonavit (CESI): En estas oficinas se puede consultar el catálogo actualizado de propiedades y recibir asesoría personalizada.
- Subastas oficiales: El Infonavit organiza eventos donde se venden lotes de casas con descuentos significativos, accesibles a quienes cumplen con los requisitos.
¿Cómo se compran las casas en remate?
Antes de adquirir una vivienda, se deben seguir varios pasos:
- Verificar el crédito disponible: Ingresar a “Mi Cuenta Infonavit” para confirmar el monto que se puede utilizar y precalificarse.
- Revisar el estatus legal y físico de la propiedad: Un asesor puede orientar sobre la viabilidad de la compra mediante crédito Infonavit.
- Contactar al vendedor autorizado: Si la propiedad se vende mediante inmobiliaria o desarrolladora, iniciar el proceso directamente con ellos; en caso de subasta, seguir los lineamientos establecidos.
- Iniciar el trámite de adquisición: Una vez elegida la vivienda y resueltas las dudas, se procede a solicitar el crédito o financiamiento correspondiente.
Lee también: Joven estudiante se hace viral tras confesar que vive dentro de una cisterna
El proceso garantiza que los compradores accedan a viviendas a precios más bajos y con la seguridad de realizar una operación formal y respaldada por el Infonavit.
La disponibilidad de casas varía por localidad y se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y asesores autorizados.
También te interesará:
¿Cuántos pasos al día son suficientes para mantenerte saludable?, esto dice la ciencia
MTU entra en vigor: ¿debo activarlo si tengo cuenta en Banco del Bienestar?
Nuevo límite en transferencias bancarias: ¿Cómo afectará a los mexicanos?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov/