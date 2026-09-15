El creador de contenido mexicano de 33 años Samuel Adrián González, conocido por dirigir el documental "Colombia: Fábrica de Niños Trans" fue detenido el pasado 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional "El Dorado" en Bogotá.

Este material audiovisual de 50 minutos publicado en mayo de 2026 en la plataforma de YouTube aborda una presunta investigación que presenta las consecuencias de los tratamientos de transición de género en menores de edad.

En el documental, publicado bajo el sello de Fundamento, el creador de contenido con más de 800 mil seguidores muestra algunas entrevistas y testimonios de personas que se sometieron a estos procedimientos médicos hormonales o quirúrgicos a temprana edad y que más tarde se arrepintieron.

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El documental aún se encuentra disponible en YouTube, donde ya reúne más de 3 millones de reproducciones. Foto: Captura de pantalla / YouTube

¿Por qué fue detenido Samuel Adrián en Colombia?

El creador de contenido, originario de Monterrey, fue detenido por la Policía Nacional de Colombia al llegar al aeropuerto "El Dorado", procedente del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, por una orden de arresto vigente emitida en Cali.

Según medios locales, la orden de arresto fue emitida dentro de un proceso judicial por desacato de una acción de tutela y no a la imputación de un delito o una investigación penal. Esta sanción se aplica cuando una persona incumple una resolución emitida por un tribunal o juez.

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De acuerdo con los últimos reportes, esta medida surgió a partir de la negativa del creador por retirar su documental de internet. Esta tutela habría sido presentada por el médico Mario Angulo, endocrinólogo pediatra de la Fundación Valle del Lili, quien se menciona en la recopilación de material en redes.

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El médico Angulo denunció su aparición en el documental, con grabaciones con cámara oculta. Foto: iStock

El director del proyecto había advertido horas antes de abordar su viaje sobre la posibilidad de la privación de su libertad, luego de recibir una notificación del Juzgado de Cali, donde se le informa de una sanción por no cumplir con la orden de retirar la supuesta participación sin consentimiento del médico Angulo.

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"Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo... Muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que no debieron ser sometidos", expresó.

La sanción ante este incumplimiento es un arresto de 10 días y una multa equivalente a quince salarios mínimos mensuales de Colombia, lo que representa a 7 mil 200 dólares, según la orden compartida por el mismo creador digital en Instagram.

De La Espriella llama a legislar procesos médicos

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció al respecto en redes sociales, donde hizo un llamado al Congreso para legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores de edad.

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Asimismo, el mandatario señaló que aún existen múltiples vacíos legales derivados de la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva, que deben ser resueltos teniendo como prioridad los derechos de los niños y adolescentes

"No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales. La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados", instó en X.

Esto dijo el mandatario colombiano en redes sociales. Foto: Captura de pantalla / X

El reciente arresto de Samuel García ha desatado un debate en Latinoamérica, donde diversos personajes políticos y religiosos se han pronunciado en defensa del creador, además de algunas organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+, que han cuestionado el enfoque del documental.

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