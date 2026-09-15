Tommy Lee Jones cumple 80 años este 15 de septiembre y lo hace después de más de cinco décadas frente a las cámaras. Nacido en San Saba, Texas, construyó una carrera con personajes serios, policías, militares, villanos y hombres de pocas palabras.

Su gran reconocimiento llegó con “El fugitivo”, película de 1993 en la que interpretó al alguacil Samuel Gerard. Por este papel ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1994, después de años de consolidarse en cine y televisión.

Lee también Se cumplen 17 años de la muerte de Patrick Swayze; "quiero vivir", confesó a su esposa en sus últimos días

El agente K que lo catapultó mundialmente

Si el Oscar confirmó su prestigio, “Hombres de negro” lo convirtió en una estrella internacional. En 1997 interpretó al agente K, un veterano encargado de vigilar a los extraterrestres que viven en la Tierra, junto a Will Smith.

Lee también Hayden Panettiere habría muerto de una sobredosis, tras ingerir una pastilla de oxicodona con fentanilo, aseguran

El éxito de la cinta convirtió al personaje en uno de los más populares de su carrera. Jones regresó para “Hombres de negro 2” y “Hombres de negro 3”, combinando su característica seriedad con el humor de la franquicia.

[Publicidad]

Su filmografía también incluye “JFK”, “Batman Forever”, “No es país para viejos”, “Lincoln” y “Ad Astra”. En “Lincoln”, dirigida por Steven Spielberg, interpretó a Thaddeus Stevens y consiguió otra nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

En 1994 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, en “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, que también dirigió, ganó el premio a Mejor Actor en Cannes, mientras Guillermo Arriaga obtuvo el de Mejor Guion.

Lee también Sydney Sweeney enfrenta otra polémica por su nuevo comercial; atletas la acusan de sexualizar el deporte femenino

[Publicidad]

Una fama de tener carácter fuerte

Su reputación de hombre difícil creció después de que Jim Carrey contara a Howard Stern que Jones le dijo durante el rodaje de “Batman Forever”: “Te odio. Realmente no me gustas”. Carrey volvió a relatar la historia en “Norm Macdonald Live”.

A los 80, Jones todavía tiene proyectos. Su mas reciente proyecto “Angel and the Badman”, se trata de una nueva versión del western de 1947, que llegará a los cines de Estados Unidos el 9 de octubre de 2026, junto a Zachary Levi y Neal McDonough.

Otros proyectos como “The Razor’s Edge” y “Stoner” continúan anunciados, pero sin una fecha de estreno oficial. Así, el agente cumple años con una carrera que, literalmente, parece fuera de este mundo.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc