Poncho de Nigris propone a Marcela Mistral para pelear contra Kim Shantal en Supernova 2026; “la gente quiere ver ganadores”

La cartelera de Supernova 2026 sufrió un golpe inesperado tras confirmarse la salida de Lupita Villalobos por un problema de salud que le impide competir. La noticia no solo deja vacante en una de las peleas más esperadas, sino que ha provocado tensión entre influencers y rumores sobre quién tomará su lugar.

La cartelera de Supernova 2026 sufrió un golpe inesperado tras confirmarse la salida de Lupita Villalobos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Lee también: Influencer Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo; “estamos pasando un momento complicado”

¿Qué pasó con Lupita Villalobos en Supernova 2026?

Villalobos fue oficialmente retirada de Supernova 2026 luego de que evaluaciones médicas revelaran un diagnóstico delicado: un hematoma subdural.

El anuncio fue confirmado tanto por la propia creadora de contenido como por los organizadores del evento, quienes detallaron que la decisión se tomó en conjunto con el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México.

¿Quién reemplazará a Lupita Villalobos?

La salida de Villalobos dejó sin rival a la influencer Kim Shantal, lo que encendió rápidamente las redes sociales. Uno de los rumores más fuertes apuntaba a Karely Ruiz como posible sustituta, especialmente después de que publicara un video de Shantal entrenando con un mensaje que fue interpretado como provocación.

La historia que subió decía: "Deberías no hacerle perder el tiempo a tu entrenador, mujer."

Ante ello, la reacción de Kim no tardó en llegar, señalando públicamente que algunas figuras buscan aprovechar la situación para ganar visibilidad, lo que aumentó la tensión entre ambas.

Karely Ruiz. Foto: @karelyruiz

Lee también: ¿Por qué Lupita Villalobos quedó fuera de Supernova Génesis?; la creadora de contenido confirma su baja por una lesión grave

¿Karely Ruiz sí peleará en Supernova 2026?

A pesar de las especulaciones, la participación de Ruiz fue descartada, ya que el empresario Poncho de Nigris aclaró que existe un contrato vigente que impide su aparición en este evento, ya que la influencer está vinculada a Ring Royale por varios meses.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de negociar si las condiciones cambian, aunque reconoció que no es una opción inmediata.

Ante la incertidumbre, el conductor lanzó una alternativa que sorprendió a los seguidores, pues propuso a Marcela Mistral como posible rival para Kim Shantal, pues según De Nigris, podría ser una opción atractiva para el público al tratarse de una figura que ha demostrado nivel competitivo en el ring.

"Ahí está la ganadora Marcela! Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. Como le hacemos ??? Repórtense conmigo que tenemos que hablar", recalcó.

Poncho de Nigris propone a Marcela Mistral para pelear contra Kim Shantal. Foto: Captura de pantalla

Además, aseguró que su intención es apoyar para que el evento no pierda fuerza, en medio de los cambios de última hora que han puesto en duda la estabilidad de la cartelera.

"Estamos para sumar. Si es necesario apoyarlos en lo que necesiten ahí estamos, veo que andan batallando con su pelea estelar, estamos abiertos para resolver cualquier inconveniente. Que les vaya conmadre que la competencia siempre es buena", mencionó.

Poncho de Nigris propone a Marcela Mistral para pelear contra Kim Shantal en Supernova. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II; ¿cómo descargarlos de manera gratuita?

¿Cuáles son los beneficios de echar café usado al inodoro?; conoce la función del truco casero

Consulta tus líneas registradas con CURP; paso a paso para ver qué celulares están a tu nombre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv