Influencer Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo; “estamos pasando un momento complicado”

A tan solo seis meses de haber celebrado una boda de ensueño, la influencer Lupita Villalobos y su esposo Juan Luis se volvieron tendencia en redes sociales, luego de que surgieran versiones sobre una presunta infidelidad que habría sacudido su relación.

El tema comenzó a viralizarse a partir de publicaciones en cuentas de espectáculos como El Rey Tocino, donde se difundieron supuestos mensajes de “fuentes cercanas” que aseguraban una ruptura derivada de un engaño. Incluso, se vinculó la ausencia de Juan Luis en la boda del creador de contenido Un Tal Fredo, amigo íntimo de Lupita, con estos rumores, lo que avivó aún más la polémica.

Las especulaciones crecieron cuando se mencionó que la creadora de contenido habría descubierto la supuesta traición antes de realizar un viaje a Colombia, así como por el detalle de que recientemente fue vista sin su anillo, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

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Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo

Ante la presión mediática y el alcance de los rumores,Lupita Villalobos decidió pronunciarse directamente y frenar la desinformación.

A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, negó de manera contundente que exista una infidelidad en su matrimonio; sin embargo no desmintió que se encuentren pasando por momentos complicados como pareja, aunque subrayó que la situación no está relacionada con engaños ni traiciones.

“Despierto y veo el internet y resulta que "me fueron infiel“. ¿Qué? ¡Claro que no! Juan no me ha sido infiel, tranquilos. Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños", escribió.

Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo. Foto: Captura de pantalla

Su mensaje también incluyó un llamado a detener la difusión de información falsa, especialmente porque su esposo no es una figura pública y se ha visto envuelto en la controversia sin buscarlo.

"Ustedes creen que si me hubiera sido infiel, yo estaría tan tranquila? Enserio paren con esa mentira. Gracias a los que han mandado mensajes bonitos y llenos de amor. Los quiero! Todo está bien!", finalizó.

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