Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben depósito hoy, 12 de noviembre?

La Pensión del Bienestar 2025 continúa con el calendario de pagos correspondiente a noviembre, y este martes 12 toca el turno a un nuevo grupo de beneficiarios.

Si eres parte del programa conoce quiénes recibirán hoy su depósito.

¿Quiénes reciben Pensión del Bienestar hoy, 12 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de pagos, compartido por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, este día toca el depósito para aquellas personas cuyo primer apellido inicien con las letras “H”, “I”, “J”, “K”.

Lee también ¿Cómo ahuyentar las moscas de la casa y el jardín? Descubre el método infalible

Foto: X. @A_MontielR

Asimismo, reciben depósito las personas inscritas en los programas: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

¿Cuál es el monto que reciben los beneficiarios de Pensión del Bienestar?

Los adultos mayores reciben el monto de 6 mil 200 pesos de manera bimestral.

Cabe mencionar que el monto de cada programa es diferente:

Lee también ¿Cómo limpiar las gafas sin rayar los lentes? Conoce los trucos eficaces

Pensión Mujeres Bienestar : $3,000 pesos.

: $3,000 pesos. Pensión Personas Discapacidad : $3,200 pesos.

: $3,200 pesos. Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años

También te interesará:

Lanzan muñecas de K-Pop Demon Hunters: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlas?

Baño reluciente: 5 consejos para eliminar el sarro y cal de manera efectiva

¿Cómo quitar la suciedad de tus azulejos del baño y dejarlos como nuevos?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr