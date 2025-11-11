¿Cómo limpiar las gafas sin rayar los lentes? Conoce los trucos eficaces

Usar dispositivos tecnológicos ha expuesto en la manera que funcionan los ojos, actualmente esto se debe a las pantallas, hoy en día se pasa tanto tiempo frente a ella que provoca cansancio visual y alteraciones que antes eran poco comunes.

Estos aparatos electrónicos demandan mucho esfuerzo ocular continuo que termina dañando las vistas de manera que afecta la claridad y el enfoque.

Con el paso del tiempo este es uno de los mayores hábitos que causa la miopía por lo cual se ha vuelto muy común el uso de lentes.

Visión borrosa | Fuente: Unsplash

¿Cómo limpiar las gafas sin rayar los lentes?

Los expertos de All About Vision Logo, enseñan cómo cuidar y limpiar los lentes con hábitos que buscan ampliar la vida útil de ellos limpiándolas con regularidad.

Puesto que en el día a día los cristales pueden llenarse de polvo, grasa que desprende el rostro, en el caso de las mujeres el uso de maquillaje deja muchos residuos, lo que no solo dificulta la visibilidad, sino que también provoca que los lentes se rayen al pasar de los días sin limpiarlos correctamente.

Los siguientes pasos son para mantenerlos limpios y cuidados, hacerle su respectivo mantenimiento. La mezcla entre el bicarbonato de sodio y vinagre blanco se ha convertido en combinación perfecta y eficaz para devolverles el brillo y la visibilidad y transparencia a los lentes.

Foto: Pexels

Así se pude limpiar las gafas sin rayar los lentes con solo dos ingredientes

Paso 1: Mezclar el agua y el vinagre

Estos dos ingredientes tienen la capacidad de mezclarse y usar sus propiedades limpiadoras que actúan sobre los rayones, suciedad y grasa sin dañar la superficie, solo es necesario preparar en un recipiente la mezcla y aplicarla en los lentes con suavidad luego lavarlas para darle un acabado impecable.

Paso 2: incorporar el bicarbonato de sodio

Agregar una pequeña cucharada de bicarbonato de sodio por cada taza de la mezcla liquida anterior, notará que esta mezcla tendrá una forma efervescente, lo cual es completamente normal.

Paso 3: humedecer los lentes

Toma un paño limpio lo recomendado es usar uno de microfibras, sumérjalo, luego retuérzalo suavemente para eliminar excesos antes de aplicarlo sobre los lentes.

Paso 4: limpiar los lentes

Limpiarlos en forma circular, suavemente frote los cristales utilizando el paño húmedo, procure no ejercer mucha fuerza para no dañar los recubrimientos protectores que llevan las gafas.

Paso 5: enjuagar con agua tibia

Una vez limpios los lentes, debe finalizar enjuagando los lentes bajo un suave flujo de agua para retirar los restos de suciedad que salieron de los lentes y de la mezcla.

Paso 6: secar cuidadosamente

Por último, secar lo lentes con un paño de microfibra limpio y seco, no usar papel o toallas desechables ya que puede rayar los cristales y dañar el proceso de la mezcla que acabó de usar.

