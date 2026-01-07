Pensión del Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca pago HOY, 7 de enero?

Más Información

La anunció a inicios de enero de 2026 el calendario oficial de pagos correspondiente al primer bimestre del año. La dispersión de los recursos se llevará a cabo de manera escalonada, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada y eficiente a todas las personas beneficiarias de los programas sociales.

Pago Pensión Bienestar 7 de enero. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro
Pago Pensión Bienestar 7 de enero. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

Durante 2026, los beneficiarios de los Programas del Bienestar recibirán una mejora en los montos otorgados. Este ajuste responde al incremento al salario mínimo y a la necesidad de fortalecer la economía de los hogares mexicanos. El aumento queda de la siguiente manera:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos por bimestre.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.
  • Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos.

¿Quiénes reciben el pago del Bienestar este 7 de enero?

Este miércoles 7 de enero se realizará el depósito del Bienestar correspondiente al bimestre enero-febrero para los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con la letra C. Este pago forma parte del calendario escalonado establecido por la dependencia federal.

Programas del Bienestar que reciben depósito este 7 de enero

El pago del Bienestar programado para este miércoles aplica para los siguientes apoyos sociales:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, destinada a quienes cuentan con discapacidad permanente.
  • Pensión Mujeres Bienestar, enfocada en mujeres de 60 a 64 años.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Calendario completo de pagos Bienestar enero 2026 por apellido

La dispersión de pagos del Bienestar en enero de 2026 se realizará conforme a la letra inicial del apellido paterno, de acuerdo con el siguiente calendario de pagos:

  • A: Lunes 5 de enero
  • B: Martes 6 de enero
  • C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero
  • D, E, F: Viernes 9 de enero
  • G: Lunes 12 y martes 13 de enero
  • H, I, J, K: Miércoles 14 de enero
  • L: Jueves 15 de enero
  • M: Viernes 16 y lunes 19 de enero
  • N, Ñ, O: Martes 20 de enero
  • P, Q: Miércoles 21 de enero
  • R: Jueves 22 y viernes 23 de enero
  • S: Lunes 26 de enero
  • T, U, V: Martes 27 de enero
  • W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero



