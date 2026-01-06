Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes cobran este 6 de enero?

Con el inicio de 2026, los programas sociales en México reanudaron sus actividades. La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de enero, el cual se realizará de forma escalonada para asegurar la entrega ordenada de los apoyos económicos a los beneficiarios.

¿Quiénes reciben pago este 6 de enero?

Este martes 6 de enero, miles de beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. El depósito será para quienes tienen apellido paterno que inicia con la letra B.

El pago coincide con la celebración del Día de Reyes, por lo que representa un apoyo adicional para las familias en esta fecha.

Aumento en los montos de las pensiones en 2026

A partir de este mes, los programas del Bienestar registran un incremento en los montos, con el objetivo de enfrentar la inflación y el aumento en el costo de productos básicos.

Los nuevos apoyos económicos quedan de la siguiente manera:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos bimestrales.

: bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos .

: . Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3,300 pesos .

: . Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos.

Estos ajustes están relacionados con el incremento al salario mínimo en México, que busca mejorar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Programas sociales que reciben pago el 6 de enero

El depósito del 6 de enero aplica para los siguientes apoyos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , dirigida a personas de 65 años o más .

, dirigida a personas de . Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , para quienes cuentan con discapacidad permanente.

, para quienes cuentan con discapacidad permanente. Pensión Mujeres Bienestar , destinada a mujeres de 60 a 64 años .

, destinada a mujeres de . Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Calendario de pagos Bienestar enero 2026

De acuerdo con la letra inicial del apellido paterno, el calendario de pagos de enero 2026 queda así:

A : Lunes 5 de enero

: Lunes 5 de enero B : Martes 6 de enero

: Martes 6 de enero C : Miércoles 7 y jueves 8 de enero

: Miércoles 7 y jueves 8 de enero D, E, F : Viernes 9 de enero

: Viernes 9 de enero G : Lunes 12 y martes 13 de enero

: Lunes 12 y martes 13 de enero H, I, J, K : Miércoles 14 de enero

: Miércoles 14 de enero L : Jueves 15 de enero

: Jueves 15 de enero M : Viernes 16 y lunes 19 de enero

: Viernes 16 y lunes 19 de enero N, Ñ, O : Martes 20 de enero

: Martes 20 de enero P, Q : Miércoles 21 de enero

: Miércoles 21 de enero R : Jueves 22 y viernes 23 de enero

: Jueves 22 y viernes 23 de enero S : Lunes 26 de enero

: Lunes 26 de enero T, U, V : Martes 27 de enero

: Martes 27 de enero W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero

