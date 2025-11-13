Más Información

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe pago hoy, 13 de noviembre?

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe pago hoy, 13 de noviembre?

La Granja VIP: quinta noche de asamblea deja lluvia de los mejores memes

La Granja VIP: quinta noche de asamblea deja lluvia de los mejores memes

Cafetería de CDMX se disculpa tras incidente con adultos mayores: "el hecho no debió suceder"

Cafetería de CDMX se disculpa tras incidente con adultos mayores: "el hecho no debió suceder"

Buen Fin 2025: estos son los descuentos y meses sin intereses con Mercado Pago

Buen Fin 2025: estos son los descuentos y meses sin intereses con Mercado Pago

Fechas de verificación vehicular 2025: consulta cuándo te toca según el color de tu engomado

Fechas de verificación vehicular 2025: consulta cuándo te toca según el color de tu engomado

El brinda una serie de programas sociales a diferentes grupos sociales en todo el país. Uno de los más solicitados y conocidos es Pensión del Bienestar, el cual beneficia a las personas de 65 años o más.

Coordinado por la Secretaría del Bienestar, el pago se realiza de forma bimestral a través de los Bancos del Bienestar, buscando mejorar la calidad de vida y garantizar un ingreso básico durante la vejez.

¿Qué letra recibe pago hoy, 13 de noviembre?

Ariadna Montiel, Secretaría de Bienestar, compartió a principios de mes el calendario de pagos para este último pago. De acuerdo con esa información, hoy jueves 13 de noviembre la letra beneficiada será “L”.

Lee también

Este depósito corresponde a los meses de noviembre - diciembre, y se podrá retirar en cajas o cajeros de los Bancos del Bienestar, sin ningún tipo de comisión o cargo.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR
Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿La Pensión Bienestar es el único programa que recibe depósito?

Durante este mes también serán beneficiados más programas, estos son junto con el monto correspondiente:

  • Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.
  • Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.
  • Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años

¿Dónde puedo comunicarme si tengo dudas más específicas?

Si presentas algún problema o situación con tu tarjeta o depósito, puedes resolverlo acudiendo a un Módulo del Bienestar, comunicándote al teléfono 800 639 4264 o consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar.

Lee también

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal
Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]