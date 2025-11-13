Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe pago hoy, 13 de noviembre?

El Gobierno de México brinda una serie de programas sociales a diferentes grupos sociales en todo el país. Uno de los más solicitados y conocidos es Pensión del Bienestar, el cual beneficia a las personas de 65 años o más.

Coordinado por la Secretaría del Bienestar, el pago se realiza de forma bimestral a través de los Bancos del Bienestar, buscando mejorar la calidad de vida y garantizar un ingreso básico durante la vejez.

¿Qué letra recibe pago hoy, 13 de noviembre?

Ariadna Montiel, Secretaría de Bienestar, compartió a principios de mes el calendario de pagos para este último pago. De acuerdo con esa información, hoy jueves 13 de noviembre la letra beneficiada será “L”.

Este depósito corresponde a los meses de noviembre - diciembre, y se podrá retirar en cajas o cajeros de los Bancos del Bienestar, sin ningún tipo de comisión o cargo.

Calendario Pensiones del Bienestar.

¿La Pensión Bienestar es el único programa que recibe depósito?

Durante este mes también serán beneficiados más programas, estos son junto con el monto correspondiente:

Pensión Mujeres Bienestar : $3,000 pesos.

: $3,000 pesos. Pensión Personas Discapacidad : $3,200 pesos.

: $3,200 pesos. Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años

¿Dónde puedo comunicarme si tengo dudas más específicas?

Si presentas algún problema o situación con tu tarjeta o depósito, puedes resolverlo acudiendo a un Módulo del Bienestar, comunicándote al teléfono 800 639 4264 o consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar.

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido.

