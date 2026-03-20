Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes son los beneficiarios de este 20 de marzo?; entérate aquí

La entrega de apoyos económicos de las Pensiones para el Bienestar continúa con su curso en todo el país, llegando al fin de la tercera semana en el calendario oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar.

Este apoyo contempla a millones de beneficiarios de los distintos programas sociales para grupos vulnerables del gobierno federal, incluyendo:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa para Madres Trabajadoras

Los pagos de estos programas, que se realizan de manera bimestral, corresponden al periodo marzo-abril de 2026.

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Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

¿Quiénes cobran su Pensión del Bienestar HOY, 20 de marzo?

El calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar —a cargo de Ariadna Montiel Reyes—, establece que este viernes 20 de marzo las personas cuyo primer apellido comience con la letra "R" recibirán su pago.

Debido a la cantidad de beneficiarios cuyo apellido comienza con "R", las dispersiones para estos derechohabientes continuarán el próximo lunes 23 de marzo —ya que en fines de semana no se realizan depósitos—.

Se espera cumplir la cobertura total de beneficiarios de las Pensiones del Bienestar el próximo 26 de marzo, concluyendo con el calendario de la siguiente manera:

Lunes 23 de marzo: " R "

de marzo: " " Martes 24 de marzo: " S "

de marzo: " " Miércoles 25 de marzo: " T , U " y " V "

de marzo: " , " y " " Jueves 26 de marzo: "W, X, Y" y "Z"

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Calendario de pagos de pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

Los depósitos de estos programas se realizan directamente a las Tarjetas del Bienestar de cada beneficiario y se puede disponer del dinero retirándolo directamente en un cajero del Banco del Bienestar, o pagando con la tarjeta en negocios y sucursales que acepten este tipo de pago.

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