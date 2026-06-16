La pasión por el Mundial 2026 y el ingenio de las personas parecen no tener límites. Así lo demostró un chofer de transporte público, quien encontró una peculiar manera de no perderse ningún partido de la Copa del Mundo mientras cumplía con su jornada laboral.

A través de distintas plataformas, como X —antes Twitter—, comenzó a difundirse un video, donde se observa cómo el conductor instaló una pantalla dentro de la cabina de su vehículo para seguir las acciones del Mundial 2026, situación que despertó la admiración y las bromas de cientos de usuarios en redes sociales.

Los de la FIFA pensaron que pagarían por servicios de streaming



Un camionero transmitiendo toda la copa del mundo desde su camión en roja directa:

pic.twitter.com/qhjmteqA5t — Trucha (@Trucha_chitos17) June 15, 2026

Asimismo, en el clip se aprecia como el chofer conducía mientras disfrutaba del partido entre Brasil y Marruecos, uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del torneo, que terminó con un empate 1-1.

Aunque algunas publicaciones aseguran que el clip fue grabado en Guatemala, la ubicación exacta donde ocurrieron los hechos sigue sin ser confirmada.

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Video viral de chofer que instaló una pantalla en su camión desata reacciones en redes

Como era de esperarse, el video generó una ola de comentarios en la red social de Elon Musk, donde usuarios destacaron el ingenio del conductor y su compromiso con el futbol. Sin embargo no todos los comentarios fueron positivos, ya que algunos expresaron preocupación por la posibilidad de que pudiera ocurrir un accidente al conducir y, al mismo tiempo, seguir las acciones del encuentro.

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Además, entre los comentarios más destacados se leen:

"Jajaja, como siempre rompiendo el sistema. Bien por estos cabr n s que buscan la forma de darle la vuelta a tanta pendejad* de la FIFA".

s que buscan la forma de darle la vuelta a tanta pendejad* de la FIFA". "La FIFA pide reunión con el dueño del camión".

"¿Por qué nunca me tocan micros con esos servicios?".

"Ahorita llega Infantino de checador a cobrar doble pasaje si te quieres subir a ese camión".

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