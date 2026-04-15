Pancito Merge, juego de Nintendo Switch, tendrá versión para celulares; ¿cuándo llegará a dispositivos móviles?

El panorama del desarrollo de videojuegos independientes en la región continúa consolidando hitos importantes con la expansión de títulos que celebran la identidad cultural. El pasado 19 de febrero la compañía Nintendo Latinoamérica lanzó el videojuego Pancito Merge, un juego inspirado en la panadería tradicional mexicana y que rinde homenaje al legado del pan dulce en la gastronomía nacional.

Tras una recepción positiva en plataformas de alto rendimiento, el desarrollador confirmó mediante sus canales oficiales que la experiencia de "fusión" llegará a los bolsillos de millones de usuarios alrededor del mundo (tanto en iPhone como en Android).

Pancito Merge llegó a Nintendo Switch en febrero de 2026. Foto: Nintendo Latinoamérica

Lee también: Él es Fáyer, el desarrollador mexicano que creó “Pancito Merge”; videojuego de Nintendo Switch ha causado furor en redes

Mecánicas de juego y el salto a la portabilidad total

La propuesta de Pancito Merge se inscribe en el género de juegos de rompecabezas de tipo "merge" o "fusión". En esta dinámica, los jugadores deben combinar o fusionar piezas de pan dulce como conchas, cuernitos, mantecadas y bolillos para formar versiones más grandes de nivel superior, acumulando puntos y desbloqueando distintos tipos de pan.

De acuerdo con análisis de la firma especializada Sensor Tower, este género ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado móvil debido a su jugabilidad táctil intuitiva, lo que convierte a esta transición en un movimiento estratégico natural para la franquicia.

Actualmente, este título se encuentra disponible en la Nintendo eShop para los dispositivos portátiles de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, con un costo de 99 pesos mexicanos.

Además, también puede encontrarse para PC en la tienda de Steam por un costo de 99 pesos. Según reportes de la International Game Developers Association (IGDA), la democratización de herramientas de desarrollo ha permitido que propuestas con alto valor cultural alcancen plataformas globales, manteniendo estándares de calidad competitivos frente a grandes producciones.

La jugabilidad del título es sencilla, inspirado en los clásicos juegos de rompecabezas. En la entrega encontrarás bolillos, cuernitos y conchas deliciosas. Foto: Cortesía

Lee también: Jessica revive la nostalgia de la SEP en “Pancito Merge”; así se inspiró la ilustradora en videojuego de Nintendo Switch

El origen creativo y la fecha de lanzamiento confirmada

Detrás de este fenómeno se encuentra el talento de Antonio Uribe "Tony", desarrollador y diseñador independiente originario de Chilchota, Michoacán. Con experiencia en la creación, diseño narrativo y programación, el trabajo de Uribe suele distinguirse por propuestas visuales originales y auténticas.

Según el portal especializado en industria GamesIndustry.biz, el éxito de juegos que mezclan mecánicas sencillas con elementos y narrativas culturales radica en la capacidad de generar empatía y reconocimiento en el usuario local, mientras ofrece una estética exótica y atractiva para el mercado internacional.

Ante la creciente demanda de la comunidad, el desarrollador compartió por sus redes sociales que el juego saldrá para los celulares muy pronto. La fecha oficial establecida para este lanzamiento es el 4 de junio (4 de junio podrás descargar ya sea en iPhone o en Android).

Para todos los que lo pedían, se viene una versión de PancitoMerge para celulares.



Todavía faltan detalles pero estamos muy cerca, por ahora pueden ayudarnos compartiendo y anotándose para que lo tengan cuando salga.



Links a tiendas en el siguiente post. pic.twitter.com/09NFoQ6Kn5 — Fáyer🔥 (@FayerDev) April 15, 2026

Con el apoyo de las tiendas digitales Google Play y App Store, Pancito Merge busca replicar el éxito obtenido en consolas, permitiendo que el aroma y la tradición del pan dulce mexicano se transformen en un entretenimiento accesible para cualquier usuario con un teléfono inteligente.

También te interesará:

¿Para qué sirve tirar sal en el inodoro?; conoce los beneficios y la frecuencia recomendada

¿Cómo eliminar manchas amarillas de la ropa blanca?; soluciones prácticas y económicas

Cometa C/2025 R3: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico?; conoce la fecha exacta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov