Ofertas de Soriana 7 y 8 de octubre: estas son las promociones especiales en frutas, verduras y carnes

Soriana dio a conocer las promociones correspondientes a su tradicional campaña “Martes y Miércoles del Campo”, que estarán disponibles los días 7 y 8 de octubre de 2025.
Como cada semana, la cadena ofrece precios especiales en frutas, verduras y cortes de carne, con la finalidad de apoyar la economía familiar y fomentar el consumo de productos frescos en todo México.
¿Cuáles son las principales ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana?
Durante los días 7 y 8 de octubre, Soriana contará con una amplia variedad de descuentos en frutas, verduras y carnes seleccionadas, válidos en tiendas participantes a nivel nacional.
Soriana dio a conocer los precios especiales de la semana en productos del campo, ideales para las compras del hogar:
- Plátano Chiapas: $14.80 el kilo
- Papa blanca: $19.80 el kilo
- Aguacate Hass: $32.80 la malla
- Naranja: $24.80 el kilo
- Fresa: $59.80 la charola de 454 g
- Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo
- Brócoli: $49.80 el kilo
- Zanahoria: $16.80 el kilo
- Coliflor: $46.80 la pieza
- Champiñón blanco a granel: 20% de descuento
- Ajo: $16.80 los 100 g
Promociones en carnes y mariscos
La cadena también anunció precios especiales en carnes, pollo y pescados seleccionados:
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo
- Carne molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90 el kilo
- Milanesa delgada Pilgrim’s: $174.90 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Carne para deshebrar Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
- Filete de salmón: $348.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo
- Huachinango ración del Golfo: $199.00 el kilo
Promociones adicionales
En algunas sucursales de Ciudad de México, también se ofrecerán descuentos en:
- Melón chino
- Piña miel
- Tomate saladette
Los precios pueden variar ligeramente según la tienda o región del país.
Con estas promociones, Soriana reafirma su compromiso con el ahorro familiar, brindando productos frescos a precios accesibles durante dos días especiales: el martes 7 y miércoles 8 de octubre.
