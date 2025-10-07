Más Información

Ofertas de Soriana 7 y 8 de octubre: estas son las promociones especiales en frutas, verduras y carnes

¿Mal olor en zapatos? Así puedes eliminarlo de forma natural y permanente

¿Adiós al sistema de puntos? Infonavit cambia requisitos para comprar vivienda: checa aquí cuáles son

Así se vio la Superluna de Cosecha 2025 en México

¿Quién es Armando Corona, el diputado que quiere impulsar la Ley Antimemes?

dio a conocer las promociones correspondientes a su tradicional campaña “Martes y Miércoles del Campo”, que estarán disponibles los días 7 y 8 de octubre de 2025.

Como cada semana, la cadena ofrece precios especiales en frutas, verduras y cortes de carne, con la finalidad de apoyar la economía familiar y fomentar el consumo de productos frescos en todo México.

¿Cuáles son las principales ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana?

Durante los días 7 y 8 de octubre, Soriana contará con una amplia variedad de descuentos en frutas, verduras y carnes seleccionadas, válidos en tiendas participantes a nivel nacional.

Soriana dio a conocer los precios especiales de la semana en productos del campo, ideales para las compras del hogar:

  • Plátano Chiapas: $14.80 el kilo
  • Papa blanca: $19.80 el kilo
  • Aguacate Hass: $32.80 la malla
  • Naranja: $24.80 el kilo
  • Fresa: $59.80 la charola de 454 g
  • Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo
  • Brócoli: $49.80 el kilo
  • Zanahoria: $16.80 el kilo
  • Coliflor: $46.80 la pieza
  • Champiñón blanco a granel: 20% de descuento
  • Ajo: $16.80 los 100 g

Promociones en carnes y mariscos

La cadena también anunció precios especiales en carnes, pollo y pescados seleccionados:

  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo
  • Carne molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90 el kilo
  • Milanesa delgada Pilgrim’s: $174.90 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Carne para deshebrar Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
  • Filete de salmón: $348.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo
  • Huachinango ración del Golfo: $199.00 el kilo
Foto: Captura de pantalla Soriana
Foto: Captura de pantalla Soriana

Promociones adicionales

En algunas sucursales de Ciudad de México, también se ofrecerán descuentos en:

  • Melón chino
  • Piña miel
  • Tomate saladette

Los precios pueden variar ligeramente según la tienda o región del país.

Con estas promociones, Soriana reafirma su compromiso con el ahorro familiar, brindando productos frescos a precios accesibles durante dos días especiales: el martes 7 y miércoles 8 de octubre.

