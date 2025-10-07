Ofertas de Soriana 7 y 8 de octubre: estas son las promociones especiales en frutas, verduras y carnes

Soriana dio a conocer las promociones correspondientes a su tradicional campaña “Martes y Miércoles del Campo”, que estarán disponibles los días 7 y 8 de octubre de 2025.

Como cada semana, la cadena ofrece precios especiales en frutas, verduras y cortes de carne, con la finalidad de apoyar la economía familiar y fomentar el consumo de productos frescos en todo México.

¿Cuáles son las principales ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana?

Durante los días 7 y 8 de octubre, Soriana contará con una amplia variedad de descuentos en frutas, verduras y carnes seleccionadas, válidos en tiendas participantes a nivel nacional.

Soriana dio a conocer los precios especiales de la semana en productos del campo, ideales para las compras del hogar:

Plátano Chiapas: $14.80 el kilo

$14.80 el kilo Papa blanca: $19.80 el kilo

$19.80 el kilo Aguacate Hass: $32.80 la malla

$32.80 la malla Naranja: $24.80 el kilo

$24.80 el kilo Fresa: $59.80 la charola de 454 g

$59.80 la charola de 454 g Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo

$29.80 el kilo Brócoli: $49.80 el kilo

$49.80 el kilo Zanahoria: $16.80 el kilo

$16.80 el kilo Coliflor: $46.80 la pieza

$46.80 la pieza Champiñón blanco a granel: 20% de descuento

20% de descuento Ajo: $16.80 los 100 g

Promociones en carnes y mariscos

La cadena también anunció precios especiales en carnes, pollo y pescados seleccionados:

Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo

$69.90 el kilo Carne molida de res 80/20: $98.90 el kilo

$98.90 el kilo Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s: $154.90 el kilo

$154.90 el kilo Milanesa delgada Pilgrim’s: $174.90 el kilo

$174.90 el kilo Fajita de pollo: $99.00 el kilo

$99.00 el kilo Carne para deshebrar Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo

$209.00 el kilo Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo

$108.00 el kilo Filete de salmón: $348.00 el kilo

$348.00 el kilo Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo

$179.00 el kilo Huachinango ración del Golfo: $199.00 el kilo

Foto: Captura de pantalla Soriana

Promociones adicionales

En algunas sucursales de Ciudad de México, también se ofrecerán descuentos en:

Melón chino

Piña miel

Tomate saladette

Los precios pueden variar ligeramente según la tienda o región del país.

Con estas promociones, Soriana reafirma su compromiso con el ahorro familiar, brindando productos frescos a precios accesibles durante dos días especiales: el martes 7 y miércoles 8 de octubre.

