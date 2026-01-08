No es el bote de basura ni el inodoro: este es el objeto más sucio del hogar y así puedes limpiarlo

Durante años se ha creído que el inodoro o el bote de basura son los lugares más sucios del hogar. Sin embargo, diversos estudios científicos demuestran que esta idea no solo es incorrecta, sino que desvía la atención de un problema real de higiene doméstica.

De acuerdo con investigaciones lideradas por el doctor Chuck Gera, profesor de microbiología de la Universidad de Arizona, el asiento del inodoro suele ser uno de los puntos más limpios de la casa cuando se mide la carga bacteriana.

El trabajo del especialista se centra en analizar cómo se transmiten las enfermedades en entornos cotidianos y qué tipo de bacterias se desarrollan en los objetos de uso diario.

En sus mediciones, Gerba encontró que el asiento del inodoro presenta en promedio alrededor de 50 bacterias por cada 2.54 centímetros cuadrados, una cifra considerablemente baja frente a otros espacios del hogar.

Por higiene, no olvides usar guantes al momento de limpiar tu inodoro. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

El verdadero foco de bacterias está en la cocina

De acuerdo con el doctor Gerba, el problema se encuentra principalmente en la cocina, específicamente en las tablas de cortar, los trapos y, sobre todo, en las esponjas para lavar platos.

Según sus estudios, una tabla de cortar puede contener hasta 200 veces más bacterias fecales que un asiento de inodoro, debido al contacto constante con carnes crudas y vísceras que portan microorganismos de origen fecal como la Escherichia coli.

No obstante, el objeto que encabeza la lista de suciedad es la esponja de cocina. En una sola pulgada cuadrada puede albergar hasta 10 millones de bacterias, mientras que un trapo de secar platos puede contener alrededor de un millón. Esto significa que una esponja puede ser hasta 200 mil veces más sucia que el asiento del inodoro.

Esta conclusión es respaldada por John Oxford, profesor de virología de la Universidad de Londres y director del Consejo Global de Higiene. Según este organismo, la esponja de cocina es, por amplio margen, el objeto más contaminado dentro del hogar.

Estudios señalan que las esponjas de cocina pueden alojar microorganismos como Salmonella y E. coli. Foto: Freepik

Métodos efectivos para desinfectar la esponja de cocina

De acuerdo con la Global Hygiene Council existen varios procedimientos eficaces para reducir la carga bacteriana de la esponja de cocina.

Uno de los métodos más recomendados consiste en hervir la esponja durante al menos cinco minutos en agua. Este proceso permite eliminar una gran cantidad de bacterias al someterlas a altas temperaturas. Para mejorar el resultado, se puede añadir vinagre blanco de limpieza, ya que sus propiedades ácidas ayudan a neutralizar microorganismos y restos orgánicos.

Otra alternativa validada por especialistas es el uso del microondas. La esponja debe colocarse completamente húmeda y calentarse durante uno o dos minutos a máxima potencia. Este método ha demostrado reducir significativamente la presencia de bacterias, siempre que la esponja no contenga partes metálicas.

Además, el Global Hygiene Council señala que la desinfección debe ir acompañada de un secado completo. Una esponja húmeda, aunque haya sido desinfectada, vuelve a convertirse rápidamente en un foco de bacterias si se deja en un ambiente cerrado o sin ventilación.

aov