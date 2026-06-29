Los devastadores terremotos en Venezuela siguen dejando evidencia de su magnitud. Ahora, la NASA difundió imágenes satelitales que muestran cómo cambió la superficie terrestre tras los dos sismos que golpearon al país el pasado 24 de junio, información que también ayuda a identificar las áreas con mayores daños y facilita las labores de rescate.

Los terremotos del pasado miércoles dejaron edificios colapsados y dañados a lo largo de la costa en Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela. AP

Las imágenes captadas desde el espacio permiten observar el impacto que tuvieron los movimientos telúricos sobre distintas regiones venezolanas y ofrecen una radiografía del desastre que enfrentan miles de familias afectadas.

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¿Qué muestran las imágenes de la NASA sobre los terremotos en Venezuela?

Los dos sismos en Venezuela ocurrieron alrededor de las 6:05 de la tarde, hora local, con apenas 39 segundos de diferencia.

El primero alcanzó una magnitud de 7.2, mientras que el segundo, aún más intenso, llegó a 7.5, un fenómeno que especialistas identificaron como un doblete sísmico debido a la cercanía entre ambos eventos.

NASA revela imágenes del antes y después del terremoto en Venezuela. Foto: Captura de pantalla

Tras la emergencia, la NASA compartió mapas e imágenes elaborados con información obtenida por la misión NISAR, un sistema de observación terrestre que permitió detectar los cambios registrados en la superficie luego de los terremotos.

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A través de sus redes sociales, la agencia espacial explicó que estos datos son fundamentales para apoyar a los equipos que trabajan en tierra, ya que ayudan a evaluar el alcance de los daños, identificar las zonas más afectadas y fortalecer la coordinación de las tareas de emergencia.

NASA difunde imágenes del antes y después del terremoto en Venezuela. Foto: Captura de pantalla

Según la publicación, la tecnología satelital proporciona información valiosa tanto para científicos como para las autoridades responsables de responder a desastres naturales.

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¿Qué significan los colores del mapa difundido por la NASA?

Uno de los materiales que más llamó la atención fue un mapa que utiliza una escala de colores para estimar la probabilidad de daños estructurales tras los terremotos en Venezuela.

El color blanco representa un riesgo bajo de afectaciones. Las zonas amarillas indican una probabilidad de daños que va del 1 al 50 por ciento. El color naranja refleja un riesgo de entre el 50 y el 75 por ciento, mientras que las áreas marcadas en rojo muestran una probabilidad superior al 75 por ciento de registrar daños importantes.

Last week, two powerful earthquakes struck Venezuela. NASA satellites are providing critical support, capturing imagery and data to help teams on the ground assess impacts and guide response efforts.



This map, created with data from the NISAR mission, shows how the quakes… — NASA (@NASA) June 28, 2026

De acuerdo con el mapa, varios sectores de La Guaira aparecen en rojo, lo que evidencia que esa región concentra algunos de los mayores niveles de afectación tras los movimientos telúricos.

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El material difundido por la NASA complementa las fotografías aéreas y videos captados con drones en distintos puntos de Venezuela, donde se observan edificios colapsados, viviendas destruidas y extensas zonas cubiertas por escombros.

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