Nación | 29-06-26 | 09:44 | Actualizada | 29-06-26 | 09:44 |

La presidenta informó que el Gobierno de México enviará alimentos y plantas de energía eléctrica a Venezuela, país afectado en días recientes por dos sismos que causaron la muerte de más de mil 400 personas.

“El día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo, es una carta que enviaron a México y a otros países, ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica y también, ahora sí, ya piden algo de alimentación, de productos no perecederos”, detalló.

La titular del Ejecutivo explicó que la ayuda humanitaria se enviará en dos cargamentos, uno en avión y otro por barco, con los productos donados en los centros de acopio instalados en varios lugares del país.

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“Se abrió la colecta en muchos lugares de México, como siempre México muy solidario, y nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio, para poderlos llevar a un solo lugar; una parte puede ir en avión y otra parte ya está preparando la Secretaría de Marina un barco, para que otra parte puede ir en barco”, expresó.

La Mandataria federal también se refirió a la llamada que sostuvo con la presidenta Delcy Rodríguez sobre la situación que vive por los sismos, y dijo que le expresó la solidaridad de México.

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“Hablamos en general de la situación en Venezuela, triste lo que están viviendo y siempre nuestra solidaridad, eso es lo que le expresé. El general secretario nos informó que dos personas fueron rescatadas por la brigada mexicana, son 250 elementos que van a permanecer ahí”, detalló.

em/apr

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