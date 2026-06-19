Este jueves 18 de junio se llevó a cabo el segundo encuentro deportivo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, contra la Selección de Corea del Sur en la fase de grupos A, al interior del Estadio Guadalajara (Akron).

Tras un tenso partido, el equipo tricolor venció a los Tigres de Asia con 1 anotación a 0, realizada por el centrocampista del C. D. Guadalajara, Luis Romo. Esta victoria les permitió al Tri clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

Luego de asegurar el liderato del Grupo A, la Selección Mexicana se enfrentará a República Checa el miércoles 24 de junio en el Estadio CDMX. Al igual que diversos equipos deportivos, cada selección porta un uniforme que hace referencia a la cultura, historia y legado de su país.

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FOTO: IMAGO7 - México ante Corea del Sur en Guadalajara

¿Qué significado tiene el uniforme de la selección?

El conjunto utilizado por el quipo surcoreano, liderado por Son Heung-min, estaba compuesto de una camiseta púrpura y un short del mismo tono. Este diseño está inspirado en la Mugunghwa, conocida como rosa de Sarón o hibisco.

Esta especie de planta es la flor nacional de Corea del Sur; su nombre significa "flor eterna" o "flor que nunca se marchita". La flor simboliza la resiliencia, la perseverancia, la belleza eterna y el espíritu indomable del pueblo coreano.

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El diseño, denominado como "space purple", cuenta con tonos lilas y blancos. Por su parte, la chamarra negra con margaritas utilizada por el equipo forma parte de una colección diseñada por el cantante G-Dragon, de la agrupación Big Bang, en colaboración con la marca Nike.

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Inicia Mexico vs Corea del Sur en el estadio Guadalajara cómo parte de la primera fase del mundial FIFA 2026 FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

La también conocida "Rosa de Sarón", ha estado profundamente ligada a la historia e identidad nacional del país. La presencia de esta flor llegó gasta el himno nacional de Corea a finales del siglo XIX, con una frase que describe el territorio y las montañas cubiertas de sus flores del país.

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El atuendo de los Tigres de Asia llamó la atención en redes sociales, debido a su tono morado. El color fue relacionado por muchos con la banda surcoreana BTS, la cual ha asociado este color con su fandom: ARMY, como un mensaje de cariño, confianza y permanencia.

"La cima de la fortaleza. La intensa pasión del fútbol surcoreano florece, reflejando la vitalidad de una flor en pleno apogeo", describieron su uniforme en redes sociales.

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