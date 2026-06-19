Tendencias | 19-06-26 | 16:49 | Actualizada | 19-06-26 | 16:49 |

Este jueves 18 de junio se llevó a cabo el segundo encuentro deportivo de México en la , contra la Selección de Corea del Sur en la fase de grupos A, al interior del Estadio Guadalajara (Akron).

Tras un tenso partido, el equipo tricolor venció a los Tigres de Asia con 1 anotación a 0, realizada por el centrocampista del C. D. Guadalajara, Luis Romo. Esta victoria les permitió al Tri clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

Luego de asegurar el liderato del Grupo A, la Selección Mexicana se enfrentará a República Checa el miércoles 24 de junio en el Estadio CDMX. Al igual que diversos equipos deportivos, cada selección porta un uniforme que hace referencia a la cultura, historia y legado de su país.

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FOTO: IMAGO7 - México ante Corea del Sur en Guadalajara
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¿Qué significado tiene el uniforme de la selección?

El conjunto utilizado por el quipo surcoreano, liderado por Son Heung-min, estaba compuesto de una camiseta púrpura y un short del mismo tono. Este diseño está inspirado en la Mugunghwa, conocida como rosa de Sarón o hibisco.

Esta especie de planta es la flor nacional de Corea del Sur; su nombre significa "flor eterna" o "flor que nunca se marchita". La flor simboliza la resiliencia, la perseverancia, la belleza eterna y el espíritu indomable del pueblo coreano.

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El diseño, denominado como "space purple", cuenta con tonos lilas y blancos. Por su parte, la chamarra negra con margaritas utilizada por el equipo forma parte de una colección diseñada por el cantante G-Dragon, de la agrupación Big Bang, en colaboración con la marca Nike.

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Inicia Mexico vs Corea del Sur en el estadio Guadalajara cómo parte de la primera fase del mundial FIFA 2026 FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL
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La también conocida "Rosa de Sarón", ha estado profundamente ligada a la historia e identidad nacional del país. La presencia de esta flor llegó gasta el himno nacional de Corea a finales del siglo XIX, con una frase que describe el territorio y las montañas cubiertas de sus flores del país.

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El atuendo de los Tigres de Asia llamó la atención en redes sociales, debido a su tono morado. El color fue relacionado por muchos con la banda surcoreana BTS, la cual ha asociado este color con su fandom: ARMY, como un mensaje de cariño, confianza y permanencia.

"La cima de la fortaleza. La intensa pasión del fútbol surcoreano florece, reflejando la vitalidad de una flor en pleno apogeo", describieron su uniforme en redes sociales.

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mndsm

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