El programa Mujeres con Bienestar ya comenzó a integrar nuevas beneficiarias en el Estado de México, pero un paso clave está generando dudas: la activación de la tarjeta. Sin este proceso completo, el apoyo de 2,500 pesos bimestrales no puede utilizarse, lo que ha encendido la preocupación entre quienes ya fueron aceptadas.

¿Qué es Mujeres con Bienestar y quiénes pueden recibir el apoyo?

Este programa social del gobierno del Estado de México está enfocado en mejorar la calidad de vida de mujeres de entre 18 y 64 años en situación de pobreza.

Cabe recalcar que no solo entrega apoyo económico, también contempla servicios médicos y respaldo educativo.

Mujeres con Bienestar Edomex. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Cuenta con una cobertura en los 125 municipios del estado y da prioridad a sectores en condiciones vulnerables como:

Jefas de familia

Mujeres en zonas de alta marginación

Personas con discapacidad o cuidadoras

Mujeres indígenas y afromexicanas

Pacientes con enfermedades crónicas

Víctimas de delito o en situación de repatriación

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¿Cómo activar la tarjeta Mujeres con Bienestar paso a paso?

Una vez aprobada la solicitud, las beneficiarias reciben un mensaje SMS con la fecha y lugar para recoger su tarjeta. Sin embargo, tenerla no basta, ya que es obligatorio activarla para poder usar el dinero.

Para poder hacerlo se necesita:

Descargar la app “Mujeres con Bienestar” desde Google Play o App Store

desde Google Play o App Store Iniciar sesión con el correo y contraseña usados en el registro

usados en el registro Seguir las instrucciones dentro de la aplicación

dentro de la aplicación Confirmar la activación

Tras completar el proceso, ya es posible retirar el dinero en sucursales de Financiera para el Bienestar.

Si deseas conocer la fecha del depósito de Mujeres con Bienestar, es importante que ingreses a su página web. Foto: Freepik

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¿Qué pasa si no puedes activar la tarjeta?

Uno de los problemas más comunes es que los datos no coincidan o aparezcan errores en la app. En estos casos, no activar la tarjeta puede retrasar o impedir el acceso al apoyo económico, por lo que en dado caso las opciones disponibles son:

Acudir al CEDIS correspondiente al municipio

Esperar una visita domiciliaria de brigadas oficiales

Presentar documentos como:

INE

CURP

Comprobante de domicilio

Tarjeta del programa

Mujeres con Bienestar Edomex 2026. Foto: Especial

¿Cómo consultar el saldo de Mujeres con Bienestar?

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del próximo pago, existen varias formas rápidas de verificar si el depósito ya fue realizado, las cuales son:

Portal web oficial (registro previo requerido)

WhatsApp enviando la palabra Saldo al número 55 9337 2498

Cajeros automáticos (pueden cobrar comisión)

Aplicación móvil del programa

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