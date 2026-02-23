Muerte de “El Mencho”; líder del CJNG protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México

Con apoyo de Estados Unidos, el Ejército Mexicano ejecutó un operativo que culminó con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado durante años uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Especial

El capo, prófugo durante más de una década, fue ubicado en Tapalpa, donde permanecía bajo un fuerte círculo de seguridad en una cabaña. De acuerdo con información oficial, el operativo se desplegó el domingo 22 de febrero y contó con fuerzas especiales del Ejército, elementos de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Durante la intervención, “El Mencho” resultó gravemente herido junto a dos presuntos integrantes del CJNG. Los tres fallecieron mientras eran trasladados vía aérea a la Ciudad de México.

Bloqueos, fuego y caos tras la muerte de “El Mencho”

Tras difundirse la noticia del abatimiento de “El Mencho”, varias carreteras y vialidades registraron bloqueos en México, con vehículos incendiados y enfrentamientos que sembraron temor en varias entidades.

💢🚨Reportan incendio de vehículos y bloqueos carreteros en distintos puntos de #Michoacán, hechos que presuntamente estarían relacionados con un operativo de seguridad realizado en #Jalisco, cuyos efectos se extendieron a territorio michoacanohttps://t.co/ufmJ0OqrxX pic.twitter.com/WoyTPZeqye — MiMorelia.com (@mimorelia) February 22, 2026

Las imágenes de automóviles volcados y envueltos en llamas circularon rápidamente en redes sociales, mientras las fuerzas de seguridad reforzaban la vigilancia ante posibles represalias del CJNG.

La sátira política estalla: caricaturas ponen bajo la lupa al gobierno

La muerte del líder criminal no solo generó repercusiones en materia de seguridad; también detonó una ola de crítica política reflejada en los cartones de la prensa nacional.

En El Universal, el monero Waldo publicó “Vendiendo humo”, una ilustración que retrata una carretera en llamas mientras un buitre —símbolo de oportunismo— sugiere que la violencia es una “cortina de humo”.

El Mencho protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México. Foto: Captura de pantalla

En otro cartón de El Gran Diario de México, Kemchs presentó “Temor a ser descubiertos”, una imagen en la que un militar sostiene una lengua cercenada —que podría aludir a“El Mencho”— como metáfora del silenciamiento y de las voces que habrían podido revelar información comprometedora.

El Mencho protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Rictus, en El Financiero, tituló su obra “Hydra”. La imagen muestra una figura con las siglas CJNG en el pecho y múltiples cabezas de serpiente emergiendo del cuello, en clara referencia al monstruo mitológico que regenera sus cabezas al ser cortadas. El mensaje es contundente: aunque caiga un líder, la estructura criminal podría persistir.

El Mencho protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México. foto: Captura de pantalla

En otra pieza, el monero Rapé retrató al expresidente Felipe Calderón con la frase: “Los muertos no hablan”, insinuando que la muerte del capo impide conocer posibles revelaciones o vínculos.

El Mencho protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, en El Economista, Chavo del Toro ilustró al expresidente Andrés Manuel López Obrador con la frase “ABRAZOS NO BALAZOS” en la espalda, marcada con huellas ensangrentadas. La imagen confronta la estrategia de seguridad de su sexenio con la violencia que persiste en el país.

El Mencho protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México. Foto: Captura de pantalla

