Luisito Comunica reacciona a bloqueos en México tras muerte de “El Mencho”; “es como una película de miedo”

El Ejército Mexicano, en coordinación con Estados Unidos, logró abatir a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Especial

El operativo se desarrolló el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, donde Oseguera resultó gravemente herido junto con dos de sus acompañantes. Los tres fallecieron durante el traslado vía aérea hacia la Ciudad de México, según confirmaron las autoridades.

Ola de violencia tras la muerte de "El Mencho"

La noticia del abatimiento de Oseguera Cervantes provocó una ola de violencia en varias regiones del país. Grupos armados del CJNG y células delictivas afines realizaron bloqueos, incendios de vehículos y ataques a negocios locales en varios estados.

Al menos 37 sucursales del Banco del Bienestar, en seis estados, fueron incendiadas o atacadas. Foto: Especial

Debido a los disturbios, varias instituciones bancarias decidieron cerrar temporalmente sus sucursales en los estados más afectados. Por su parte, el gobierno del Estado de México (Edomex) determinó suspender las clases en 14 municipios, y en Jalisco, Oaxaca, Colima, Veracruz, Puebla, Querétaro, Michoacán, Guadalajara, Nayarit e Hidalgo, algunas escuelas públicas y privadas también cancelaron actividades como medida preventiva.

La violencia tras la muerte de "El Mencho" alcanza a bienes y servicios en Jalisco. (22/02/26) Foto EFE

Reacciones en redes sociales: Luisito Comunica expresa su preocupación

La violencia también generó reacciones en redes sociales. El influencer Luisito Comunica, uno de los creadores de contenido más reconocidos de México, compartió su sentir ante los hechos a través de su cuenta de Instagram.

Luisito explicó que se encontraba en la selva y que recién al llegar a un aeropuerto pudo revisar las noticias y enterarse de los disturbios:

“Oigan, no manchen, estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México [...] No, no, no, está horrible, es una película de miedo eso”.

Además, expresó su dolor por la situación de inseguridad en el país:

“Cómo duele ver a tu país en esas condiciones. No, no, es un territorio de guerra. Estoy shockeado, con el corazón roto. Está... no, feísimo, feísimo”.

Finalmente, el influencer hizo un llamado a sus seguidores para extremar precauciones y priorizar la seguridad:

“Quédense en sus casas, de verdad, cuídense muchísimo”.

