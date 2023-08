La creadora de contenido Zhanna Samsonova, de nacionalidad rusa, falleció el pasado 21 de julio, en Malasia, por seguir una alimentación extrema a base de frutas exóticas y vegetales. La mujer se autodenominó vegana, pero su rutina no obedece a una dieta de este tipo. A consecuencia, murió a los 39 años por solo ingerir semillas, frutas y batidos.

Durante cuatro años, la alimentación de la 'influencer' se basó en solo consumir semillas de girasol, jugos, frutas exóticas y batidos. Según informó el portal ruso ‘Kazán’, también, la mujer tuvo períodos en los que practicaba el ayuno seco y se negaba a comer o beber durante días.

¿Cómo murió la influencer vegana?

Vera Samsonova, madre de la creadora de contenido, habló para el medio de comunicación ruso y le contó al corresponsal los informes preliminares del deceso. Según reveló, al parecer, la muerte fue por una infección similar al cólera, la cual se derivó por la mala alimentación que tuvo durante tanto tiempo.

Lee también TikTok: Niño se "roba" corazón de internautas al cantar "Esta Cobardía" de Chiquetete

También, la madre argumentó que el agotamiento extremo de su cuerpo, le hizo imposible resistir. De acuerdo con el portal ruso, Vera se enteró de la muerte de Zhanna hasta el día siguiente. Se suponía que su hija volaría en esos días para visitarla en Kazán.

La ‘influencer’ tenía más de 19 mil seguidores en Instagram y, durante los últimos años, había viajado por varios países de Asia. En redes sociales, compartía sus aventuras, viajes y estilo de vida.

Vera informó que trató de convencer muchas veces a su hija de que consumiera otro tipo de alimentos, pero ella nunca estuvo de acuerdo. “Al principio, siguió una alimentación menos radical, comía pescado y productos lácteos. Pero, luego cambió todo eso por las frutas y jugos”, expresó la madre de la creadora de contenido.

Lee también ¡No es tu celular! Reportan caída de WhatsApp a nivel mundial con los mejores memes

Además, le dijo a ‘Kazán’ que ese último año Zhanna había contraído una infección intestinal por su falta de vitaminas y nutrientes. Incluso, varios de sus amigos vivían preocupados por ella.

Amigo de influencer vegana revela últimos días

Según el diario "New York Post", uno de sus amigos, de nombre no identificado, reveló los últimos días de ella con vida: “Hace unos meses, ya se veía exhausta, con las piernas hinchadas. La enviaron a su casa a buscar tratamiento, pero ella se escapó, cuando la volví a ver me horrorice”.

La mujer se autodenominó vegana, pero su rutina nunca obedeció a este estilo de vida. Incluso, sus amigos se preocuparon por ella, porque no era sano solo comer frutas y semillas.

Lee también Misión Marte: Así es el campamento aeroespacial de Katya Echazarreta

“Yo vivía en el piso de arriba y todos los días temía encontrar su cuerpo sin vida por la mañana. La trató de convencer muchas veces, pero no lo logró”, argumentó la amistad de Zhanna, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.

En una ocasión, la ‘influencer’ expresó en sus redes sociales lo siguiente: “Veo que mi cuerpo y mi mente se transforman todos los días. Amo a mi nuevo yo, nunca pasó con los hábitos que antes solía usar”.

Otro de sus conocidos cercanos expresó: “El estancamiento ocioso de Zhanna, que estaba causando que se derritiera ante nuestros ojos, pero ella creía que todo estaba bien. Solo sus ojos, sus ojos alegres, y su hermoso cabello, compensaba la espantosa visión de un cuerpo torturado”.

Lo último que se sabe es que el cuerpo de la mujer aún no ha sido trasladado de Malasia a Kazán. La madre pidió al consulado de la embajada Rusa que la ayudaran con el proceso.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr