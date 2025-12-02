Más Información

Con Wendy Guevara, "Las Perdidas" lanzan canción navideña y causa furor en redes

Muere Fernando Meza: esta fue la última publicación del fundador de “HuevoCartoon” en Instagram

Grupo Bimbo: 80 años de expansión global y evolución nutrimental

México presenta I’AM Chat, su primer asistente de IA creado y operado totalmente en el país

Depresión en adultos mayores: señales de alerta y cómo prevenirla

Fernando Meza, actor de doblaje y una de las voces más reconocidas del universo Huevocartoon, falleció el 1 de diciembre, según confirmó el propio estudio de animación a través de sus redes sociales. La noticia conmocionó a seguidores y colegas que crecieron con los personajes que ayudó a dar vida.

Huevocartoon destacó que Meza tenía una habilidad especial para transformar su voz y dar vida a personajes como Tlacua, Ferdinand y Chema. Para el estudio, su talento dejó una huella “insustituible”, motivo por el que su contribución será recordada dentro y fuera de la animación digital.

La última vez que Fernando Meza apareció en redes

A pesar de que no era muy activo en redes sociales, Fernando Meza mantenía una cuenta de Instagram donde ocasionalmente compartía imágenes personales, mensajes motivacionales y momentos de su vida diaria.

Esta fue la última publicación de Fernando Meza, actor de doblaje y cofundador de Huevocartoon. Foto: Captura de pantalla
Esta fue la última publicación de Fernando Meza, actor de doblaje y cofundador de Huevocartoon. Foto: Captura de pantalla

Su publicación más reciente data del 30 de agosto de 2023. Ese día compartió una imagen con un mensaje reflexivo sobre la importancia de no normalizar ni glorificar los comportamientos delictivos. Desde entonces, no volvió a publicar contenido.

¿Quién fue Fernando Meza?

Fernando Meza Muñoz estudió Mercadotecnia en el ITESM Campus Querétaro, pero su carrera profesional lo llevó a desarrollarse como actor de doblaje, locutor y guionista.

Su creatividad y su estilo particular lo convirtieron en una de las voces más queridas dentro del universo Huevocartoon.

Además, fue uno de los fundadores del estudio, un proyecto que surgió en 2001 y que pronto se volvió un fenómeno viral en México, convirtiéndose en parte importante de la cultura digital de principios de los años 2000.

