El actor de doblaje Fernando Meza, quien cual dio voz a los personajes de Tlacua, Ferdinand y Chema en Huevocartoon, falleció, así lo anunció el estudio de animación mexicano a través de sus cuentas de redes sociales la tarde de ayer primero de diciembre.

"Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz; fue una de las mentes creativas más importantes del estudio".

De acuerdo con Huevocartoon, con su capacidad de crear diferentes voces Meza deja un legado calificado como "imposible de sustituir". A lado de su compañero Rodolfo Riva Palacio, interpretaron a Tlacua y Cuache, dos tlacuaches que habitan en el desagüe y buscan alimento. "Tlacua, ¿tú eres mi amigo o mi jefe?" "Soy su amigo y su compadre, sonzo".

Confirmación del deceso del actor de doblaje Fernando Meza por Huevocartoon. Foto: Facebook @huevocartoon

Además dio vida a Ferdinand, que es uno de los tres poetas huevos junto a Rododendro y Gabrielle, quienes en cada ocasión intentan recitar algún poema más, al beber alcohol, acaban borrachos y mejor concluyen con la palabra "¡Salud!". De forma final, Chema es un huevo ranchero quien alude a la figura del macho mexicano, pero es homosexual.

Fernando Meza era Licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Querétaro, y actor de doblaje, guionista y locutor.

"Desde el primer día, guion, grabación, y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad", agrega Huevocartoon en el comunicado.

