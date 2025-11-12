Pasaron 10 mil años para que los cavernícolas volvieran a caminar por nuestro planeta, y lo harán demostrando su valor y su destreza en una suerte de juegos olímpicos, de la mano de Huevocartoon.

Rock bottom es el título de la nueva cinta animada de los creadores de los “huevitos”, cuya producción concluirá este mismo año. Para ella se ha desarrollado un universo especial en el que cobrarán vida los hombres de la Edad de Piedra.

La historia transcurre en un valle habitado por varias tribus de cavernícolas que, ante la escasez de sus recursos naturales, buscan una solución extrema: expulsar a algunos de sus miembros.

Rock Bottom. Foto: Three Doubles

“La mejor manera es hacer juegos cavernícolas, por ejemplo, hay lanzamiento de maridos, salto de planta carnívora y cosas así. Quienes no pasan la prueba, salen expulsados del valle. Y hay un juego, el más importante, que es el eggby, como el rugby, pero con huevos, donde compiten por status más alto”, cuenta Gabriel Riva Palacio Alatriste, codirector del largometraje junto con su hermano Rodolfo.

“Y hay un personaje que se llama Gungo, hijo del jefe de la tribu que siempre gana y es el acomodado. Pero entonces hay una conspiración que hace que lo expulsen y ahora tiene que vivir con los expulsados y regresa con ellos a competir”.

Es la primera película de Huevocartoon en la que el lipsync (movimiento de los labios) fue hecho en inglés, con actores de doblaje de EU, pero que en su momento tendrá doblaje al español. La animación es en 3D con algunos fragmentos en 2D, a fin de marcar algunas escenas.

“Nace desde una mirada internacional, con las voces originales en inglés, pero cuando llegue a México obvio vendrá en español; estamos pensando en influencers, también en dos actores muy conocidos pero que cobran muy caro, a ver si alcanza”, dice bromista Gabriel.

Rock bottom es una coproducción con España vía la compañía Three Doubles, lo cual le dará más apertura en el Viejo Continente.

“Esta película viene de problemas de inversión desde la pandemia, se nos cayeron muchos inversores firmados cuando ya estábamos avanzados. Estaba siendo muy difícil cuando entró Darío Sánchez, un gran socio español, y con eso la logramos hacer.

“Imaginamos que los primeros cavernícolas estaban en España, hasta tenemos una cosa ahí del salto al pastor porque tuvimos apoyo de una región y nos pidieron eso y dijimos, ‘ok, funciona bien’”.

No es la primera vez que Huevocartoon hace una película con personajes humanos. En 2018 produjo Marcianos vs mexicanos, que en su corrida comercial registró alrededor de un millón de espectadores.

“Aquí sí fue como un crear un mundo medio mágico, porque si bien son cavernícolas, están en un universo raro porque queríamos se mantuviera como una aventura loca. Fue difícil decir en qué parte del mundo están, dónde se encuentran y pues siendo España el coproductor, dijimos, ‘ahí’”.

Videocine será el responsable de lanzar la cinta en México, en fecha aún por definir.

Imperio animado

Huevocartoon es productora de tres de las 30 películas mexicanas más vistas en épocas recientes, gracias a Un gallo con muchos huevos, que registra 4.1 millones de espectadores, seguida por Una película de huevos y Otra películas de huevos y un pollo, con 3.9 millones y 3.1 millones de boletos vendidos, respectivamente.

Recién estuvo en la hechura de la primera temporada de Los Colorado, serie animada que mostrará al icónico Chapulín Colorado.

El otro caso destacado en el terreno de la animación mexicana es el de Ánima Estudios con sus Leyendas (como La Llorona o la Nahuala), saga que desde 2007 suma seis cintas en pantalla grande, con cerca de 15 millones de espectadores, y dos en línea. Entre ambas sagas, HuevoCartoon y las Leyendas, se llegó a más de 50 países, incluyendo EU.

“No es fácil hacer una saga, varias cosas se deben dar”, dice Javier Colinas, director de la saga derivada de El cumple de la abuela.