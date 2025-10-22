El llamado “Globo de la muerte”, un número en el que tres motociclistas se cruzan a 80 kilómetros por hora dentro de una esfera de 4.5 metros de diámetro, es clave para contar la historia de una campesina que busca romper la rutina y se adentra en un bosque mágico.

El acto, considerado uno de los más peligrosos en el ámbito del motociclismo, forma parte del montaje de Meraki, un circo contemporáneo con varias disciplinas como el trapecismo y el uso de barras.

También se incluye un mapping sobre el escenario (proyección de imágenes sobre una superficie) que ayudarán a crear ambientes.

El espectáculo, de manufactura mexicana, se presenta de miércoles a domingo en la Gran Carpa Pedregal, donde permanecerá hasta el 30 de noviembre. Luego, arrancará una gira por la República Mexicana durante un año y posteriormente saldrá a EU y Centroamérica.

Juan Pablo Sánchez, director general del espectáculo, detalla que son 34 artistas sobre el escenario procedentes de 15 países. Los mexicanos representan la tercera parte.

“Básicamente es una fusión de shows como los del Cirque du Soleil y la del tradicional mexicano. En ocasiones los de Cirque se han inclinado más por la parte más artística teatral, en esta es mucho de adrenalina, emoción. Está el Globo y el Péndulo de la muerte, trapecios, básculas, acróbatas con gente que incluso ha competido en Juegos Olímpicos y estado en Du Soleil”.

Meraki, comenta Sánchez, tiene una narrativa simple en la historia, pero el show está acompañado de varios elementos, entre ellos el mapping, el cual recae en manos de quienes lo hacen en el Zócalo de la Ciudad de México.

El mapping se proyecta sobre arcos de estilo griego de siete metros de altura. La pista tiene una extensión de 192 metros cuadrados.

“El espectáculo es de dos partes, con 20 minutos de intermedio. En la segunda parte tenemos ‘El péndulo’, el más peligroso del mundo circense, que es como una especie de rueda de hámster, donde la gente va caminando por fuera de la estructura”, destaca Sánchez.