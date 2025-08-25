¡México mágico! Mujer sorprende al conducir un dinosaurio eléctrico por calles de la CDMX; video causa furor

Vivimos en una era en la que cualquier momento puede convertirse en un fenómeno viral con solo un clic.

En redes sociales, lo inesperado es lo que más llama la atención. Un simple video de alguien bailando en su habitación, una receta de cocina improvisada o incluso una persona usando un medio de transporte poco común, puede acumular millones de vistas en cuestión de segundos. Tal fue el caso de una mujer que fue grabada mientras recorría las calles a bordo de un dinosaurio eléctrico.

Mujer causa sensación al conducir un dinosaurio eléctrico por las calles de la capital

El video fue compartido en la red social X, donde rápidamente comenzó a circular. En la grabación, que tiene apenas algunos segundos de duración, se observa a la mujer, de aproximadamente 40 años, conduciendo el dinosaurio por una vialidad de la Ciudad de México, acompañada de un menor de edad.

🚨 Como en Jurassic Park.

🦖

Una madre de familia se hace viral en la #CDMX tras un video donde conduce un dinosaurio para llegar a su casa.

👀

México surrealista.

👏👏#RT #TioTendencias #TikTok pic.twitter.com/fogPzet2nD — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) August 25, 2025

A pesar de que no se precisó la ubicación exacta del recorrido, el hecho fue registrado por varios conductores y peatones que, sorprendidos por la escena, optaron por documentarla, ya que, si bien este tipo de vehículos solo suelen encontrarse en espacios como centros comerciales.

Usuarios reaccionan a video de mujer conduciendo un dinosaurio eléctrico por calles de la CDMX

Como era de esperarse, estas imágenes también llamaron la atención de cientos de usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en reaccionar.

Entre los mensajes que dejaron algunos internautas, algunos - en tono sarcástico- señalaron la ausencia de medidas de protección para los ocupantes del vehículo, mientras otros hicieron referencias a la estética del momento.

Entre los más compartidos fueron:

"Hay que ver si no hay denuncia de robo en alguna plaza comercial. No he visto que los vendan en algún sitio"

"Ando buscando una minimoto con forma de dinosaurio placas T-REX20 si la ven favor de informar"

