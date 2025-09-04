Mes del testamento 2025: ¿cómo localizar tu notaría más cercana?; descúbrelo aquí

En septiembre, la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano colaboran para llevar a cabo la campaña nacional "Septiembre, Mes del Testamento".

Esta alianza se celebra desde el 2003 y tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención con el testamento en el país, así como dar certeza jurídica y proteger el derecho de las personas a recibir una herencia de manera segura y ordenada.

Con el apoyo de los gobiernos de las 32 entidades federativas, durante el mes de septiembre, todas las notarías públicas ofrecen asesorías jurídicas personalizadas gratuitas, horarios de atención extendidos -en sábados para quienes no pueden acudir entre semana- y descuentos de hasta el 50% sobre el costo normal de un testamento.

En septiembre, por el mes del Testamento 2025, el Notariado Mexicano ofrecerá hasta 50% de descuento. Foto: Archivo

Pasos sencillos para realizar tu testamento

Realizar tu testamento es más fácil de lo que la mayoría de la población cree, y esta campaña nacional está dedicada precisamente a hacerlo un procedimiento accesible y sencillo para las personas.

Visita la notaría de tu elección. Lleva tu identificación oficial. Comparte tus datos generales con el notario. Considera que, cuando se requieran testigos, el notario te lo solicitará. Cubre el costo correspondiente. Expresa tu voluntad y hereda a quien tu decidas.

En México puedes modificar tu testamento las veces que quieras, ya que es un acto revocable.

Para hacerlo, solo debes emitir un nuevo testamento, el cual anulará automáticamente al anterior. El único testamento válido será el último que hayas realizado, por lo que es recomendable actualizarlo si tus circunstancias cambian.

Acude a la notaría pública de tu elección y asegura el futuro de tu patrimonio. Foto: IStock

¿Cómo localizar mi notaría más cercana?

Para localizar tu notaría más cercana y comenzar tu trámite de testamento debes:

Ingresar a la página oficial: https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/

Seleccionar tu entidad federativa.

Buscar entre las opciones la notaría más cercana a tu localidad.

Tip: puedes realizar un proceso de eliminación descartando las que no se encuentre en tu ciudad, alcaldía o municipio.

Una vez que identifiques la notaría de tu preferencia, ahí mismo podrás obtener los datos de contacto: números telefónicos y correo oficial.

*Con información de Miriam De Santos Morales.

