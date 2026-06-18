La controversia entre Maurg1, cuyo nombre real es Mauricio Riveroll, y su expareja Ale Dolores volvió a hacerse viral en redes sociales luego de que el creador de contenido hiciera un llamado público a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir en el proceso legal que, asegura, le ha impedido convivir con su hija durante casi dos años.

A través de una publicación en X, antes Twitter, el influencer aseguró que existe una resolución judicial que reconoce su derecho a convivir con la menor en un Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), pero denunció que hasta el momento no se ha fijado una fecha para el reencuentro.

Maurg1 pide ayuda a Claudia Sheinbaum para ver a su hija tras dos años de separación. Foto: Captura de pantalla

Según explicó, la menor habría sido trasladada a España sin autorización judicial y desde entonces enfrenta una batalla legal para recuperar el contacto con ella.

"La mamá ha interpuesto recursos para que no pueda estar en su vida y se la llevó a España para que nuestra hija haga su vida sin mí", escribió.

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¿Cómo comenzó la disputa entre Ale Dolores y Mauricio Riveroll?

La historia se remonta a los años posteriores al fin de la relación sentimental entre Mauricio Riveroll y la periodista y abogada Alejandra Dolores.

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Tras la separación, Ale Dolores reveló que estaba embarazada. Durante varios meses mantuvo en reserva la identidad del padre de la bebé, situación que desató varias especulaciones entre los seguidores del influencer.

Con el paso del tiempo se confirmó que la pequeña Inés era hija de ambos, pero lejos de poner fin a la polémica, el reconocimiento de la paternidad marcó el inicio de una compleja batalla legal.

El conflicto escaló cuando Riveroll fue señalado públicamente por presuntamente incumplir con la manutención de la menor. En respuesta, el creador de contenido difundió documentos, comprobantes y mensajes con los que buscó demostrar que sí había realizado aportaciones económicas para su hija e incluso que había ofrecido una pensión provisional mientras se resolvían los procesos judiciales correspondientes.

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Las denuncias de violencia y los señalamientos cruzados

Con el paso de los años, la disputa dejó de centrarse únicamente en la pensión alimenticia. Mauricio comenzó a realizar declaraciones públicas en las que aseguró haber sido víctima de algunos episodios de violencia familiar durante la relación, incluyendo amenazas, daños a sus pertenencias y otros incidentes que, según su versión, quedaron registrados ante las autoridades.

En un video publicado en su canal de YouTube en 2025, el influencer también abordó uno de los episodios más polémicos del caso: la detención de Ale cuando se encontraba embarazada. Riveroll sostuvo que dicha acción no fue promovida por él, sino que se trató de una medida ordenada por una autoridad judicial.

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De acuerdo con su versión, existían restricciones legales que limitaban ciertos acercamientos y la intervención de las autoridades habría ocurrido como consecuencia de presuntos incumplimientos a esas disposiciones.

Ale Dolores, por su parte, ha sostenido una versión distinta. La periodista asegura que enfrentó un proceso irregular y ha señalado que la actuación de las autoridades estuvo marcada por presuntas inconsistencias e incluso por un uso excesivo de la fuerza.

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