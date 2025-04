Tlaxcala, Tlax.- En voz de la activista especializada en derechos humanos de las mujeres, Yndira Sandoval, integrantes de diversas colectivas feministas solicitaron a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, retire de la Secretaría de Gobierno del estado (Segob), al secretario Luis Antonio Ramírez Hernández, por deudor alimentario.

“Es una petición que, en su momento, se hizo colectiva y lo seguimos ratificando a la señora gobernadora, que es donde están los cargos de designación directa, para que retire la secretaría de gobierno a una persona deudora de pensión alimenticia”, sostuvo.

Lo anterior, al encabezar una reunión con diputadas locales en la que, en compañía de diferentes activistas tlaxcaltecas, entregó una propuesta legislativa para que la “Ley 3 de 3”, que tiene como objetivo que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda ocupar un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, sea ampliada y armonizada hacia los bandos de policía y buen gobierno en los ayuntamientos, y hacia los partidos políticos.

“No podemos permitir que se siga enviando el mensaje de que una persona que adeuda la pensión alimenticia, que acose, que viola y que mate pueda llegar a un cargo de elección popular”, expresó.

Sandoval subrayó que anteriormente una persona podía aparecer en el padrón de deudores de pensión alimenticia y permanecer ahí hasta por 10 años sin ninguna consecuencia; sin embargo, ahora, “quien esté ahí no puede sacar la licencia de manejo, el pasaporte, un crédito bancario, no puede salir del país, no puede casarse sino se le vigila que en el anterior matrimonio no deba la pensión”.

Ya se está promoviendo, acentuó, que no puedan entrar a los estadios de fútbol o cualquier otra actividad de ocio porque prefieren gastar en otras cosas que en la obligación que adquieren con las mujeres.

Colectivas de mujeres piden retirar a secretario de Segob en Tlaxcala por deudor alimentario (14/04/2025). Foto: Especial

Piden que se aplique la Ley 3 de 3 y no hayan represelías

La activista indicó que si no aplica por una vía, aplicará por la otra, pero se tiene que cumplir la Ley 3 de 3 contra los deudores alimentarios y violentadores de mujeres.

“Es un llamado; señora gobernadora cumpla la constitución del país y del estado y; además, ponga de antemano el interés superior de la infancia antes que cualquier otra actividad política”, apuntó.

“Y esperamos que no haya ninguna represalia, sino al contrario, tiene la oportunidad histórica de poder trascender, desde su gobierno, poniendo la muestra con su gabinete y de esta iniciativa debería enviada desde el Ejecutivo al Legislativo con carácter de urgente y obvia resolución para todas las mujeres”, agregó.

Luis Antonio Ramírez Hernández asumió la titularidad de la Segob, el 2 de noviembre de 2023, en medio de una polémica, debido a que la administración de Cuéllar Cisneros, con apoyo de diputados locales y los ayuntamientos, reformaron la Constitución Política de Tlaxcala para que él pudiera ocupar ese cargo, debido a que la legislación local establecía que solo una persona tlaxcalteca de nacimiento podía ocuparlo.

Ramírez Hernández es originario de Morelos, pese a ello, actualmente está al frente de la Segob gracias a una reforma promovida por la mandataria local, de quien él es su ahijado.

También asumió el cargo al frente de la Segob, pese a que fue demandado por su entonces esposa, Tania Rodríguez, por no pagar la pensión alimenticia a favor de su menor hijo; es decir, en su momento tanto él como la gobernadora desacataron la Ley 3 de 3.Sandoval acentuó que la Ley 3 de 3 no lleva dedicatoria sino destinatarios.

Más tarde, en entrevista, señaló que la legislación en la materia ya ha sido aprobada en el ámbito local y federal, y ahora corresponde a la gobernadora armonizar la Ley Orgánica de la Administración Pública.

“Y que retire el cargo, un cargo muy importante como es el tema de la gobernabilidad interna del estado, a quien ha sido señalado como deudor de pensión alimenticia”, acotó.

¿No hay gobiernos con sororidad?, se le cuestionó.-Queda muy claro que mientras no cambien las condiciones de las mujeres mexicanas, aunque sean mujeres quienes nos gobiernen, todavía hay mucho por hacer.

No queremos más mujeres en el poder, queremos más feministas con las gafas violeta en el poder, no queremos mujeres que le sirvan al patriarcado, sino que le sirvan a los derechos humanos de las mujeres, de los hombres, de los niños y de las niñas.

