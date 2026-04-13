Maternidad e identidad: el cambio invisible que redefine a las mujeres y que casi nadie nombra; así puedes reconstruirte, según especialista

Se convierte en madre… y algo más cambia sin hacer ruido. No está en el espejo. No aparece en los análisis clínicos. Pero se instala en la forma en que se piensa, se presenta y es leída por los demás. Ahí empieza una transformación que pocas veces se nombra y casi nunca se explica con claridad.

Maternidad e identidad. Imagen: RDNE Stock project. Pexels

Así lo explicó en entrevista con EL UNIVERSAL la especialista en imagen estratégica y proyección personal, Ana Estrella, quien advirtió que a este fenómeno se le conoce como matrescencia: un proceso en el que cambian las prioridades, la percepción y, al mismo tiempo, la manera en que el entorno responde a la nueva etapa de una mujer, que es el de convertirse en madre.

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¿Qué es la matrescencia y cómo impacta la identidad de una mujer?

De acuerdo con Ana, el término no es reciente. Desde la década de 1970, investigaciones académicas —incluidas algunas desarrolladas en la Universidad de Columbia— han documentado que la maternidad implica cambios hormonales, emocionales y psicológicos que afectan directamente la identidad.

Maternidad e identidad. Fuente: Freepik

A partir de ese momento, las mujeres no solo enfrentan su propio proceso interno, sino a una serie de suposiciones externas; por lo que se decidió llamarle así a esta etapa, donde según la especialista, se dejan de ofrecer portunidades y espacios donde el rol de madre eclipsa otras dimensiones.

“Se asume: ‘ella no, porque ya es mamá’, sin siquiera preguntarle”, explicó.

¿Por qué la imagen personal sigue siendo un tema poco explorado tras la maternidad?

Durante años, la conversación se ha centrado en lo físico: el cuerpo, el peso, la apariencia. Sin embargo, Estrella recalcó que, la imagen de una mamá va más allá, pues no es únicamente estética; es comunicación.

Cada elección —la ropa, el lenguaje corporal, el tono de voz— proyecta prioridades, emociones y procesos internos. En ese tránsito, dijo que, muchas mujeres dejan de cuestionarse qué están comunicando, pero no por falta de interés, sino por desplazamiento.

"Hoy en día, cuando una mujer llega a esta etapa, suele sentir que todo cambia: su vida ya no es la misma, aprende cosas nuevas y se percibe diferente, pero no siempre sabe cómo expresar esos cambios hacia el exterior. Además, socialmente también se generan etiquetas", agregó.

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¿La maternidad sustituye la identidad individual por el rol de madre?

La maternidad no sustituye la identidad individual, pero puede opacarla. De acuerdo con la especialista, datos del INEGI mencionan que, siete de cada diez madres participan en el mercado laboral. Esto implica que millones de mujeres sostienen, de forma simultánea, su rol profesional y su rol familiar; no obstante, el reto no es elegir uno sobre otro, sino integrarlos sin desaparecer en el intento.

“La maternidad no elimina quién eres; transforma tus prioridades”, señaló.

Según el COPRED, el embarazo ha sido una de las principales razones por las que se ha negado el derecho al trabajo a las mujeres. Foto: especial

Asimismo, mencionó que, el riesgo aparece cuando la mujer deja de ocupar un lugar en su propia escala de importancia. No ocurre de forma abrupta. Se instala en detalles, como:

La ropa deja de expresar identidad y responde solo a la practicidad

La comunicación se vuelve exclusivamente funcional

La presencia pierde intención

La versión profesional se percibe lejana

La atención se centra en los otros, de forma constante

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¿Es posible que una madre vuelva “a ser la de antes”?

La respuesta es no, pues agregó que ese es uno de los principales mitos, ya que la maternidad no es una pausa tras la cual se retoma la vida previa, sino una transformación que exige integración. No se trata de recuperar, sino de reconstruir.

“La esencia permanece, pero evoluciona con el contexto”, afirmó.

¿Es posible que una madre vuelva “a ser la de antes”? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Aunado a ello, refirió que, el argumento más frecuente es la falta de tiempo, pues aunque las exigencias aumentan, sí, hay otro factor menos visible: la falta de prioridad personal.

"El tiempo también puede ser un paradigma. Con pequeños ajustes —como dedicar cinco minutos a arreglarse, usar accesorios o cuidar su presentación— se puede generar un cambio significativo", puntualizó.

Además, indicó que, el entorno también pesa cuando te conviertes en mamá, ya que la pareja, familia y trabajo influyen de forma directa. Las expectativas externas moldean comportamientos, elecciones e incluso la forma en que una mujer se presenta ante el mundo.

"Adaptarse al entorno es válido, pero no a costa de perder autenticidad [...] el punto medio está en entender que la maternidad no tiene por qué diluir la presencia de una mujer. Es una oportunidad para rediseñar cómo quiere ser percibida en esta nueva etapa. Sentirse bien consigo misma impacta positivamente en su relación con sus hijos y su entorno", agregó.

¿Es posible que una madre vuelva “a ser la de antes”? Esto se sabe. Imagen: Unsplash

El punto de equilibrio: entre plenitud y pérdida

Por ello expuso que la maternidad no tiene por qué diluir la presencia individual, pues puede convertirse en una oportunidad para redefinirla, bajo una condición: no desaparecer de la propia vida; por lo que aceptar el cambio es el primer paso, y después, decidir qué hacer con él, porque recalcó que, la transformación ocurre, se nombre o no.

"Cuando una mujer está bien consigo misma, puede relacionarse mejor con sus hijos y su entorno. Por eso, nunca debe dejar de priorizarse", finalizó.

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