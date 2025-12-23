Basadas en su propia experiencia y la presión social de ser mamás perfectas, la influencer Alexandra Ivanisevic y la actriz Priscila Faz presentan el podcast Sepa la madre, apelando a que tanto ellas como cualquier mujer sean vistas como “mamás normales”.

“Mucho es compartir nuestras fallas; cuando hacemos algo que sale mal, no fingir que somos esa madre perfecta, nadie lo quiere poner abiertamente o compartirlo. Encontrar la manera de poder hacerlo llega a ser chistoso, porque cuando cuentas alguna anécdota, hay muchísimas mamás que dicen: me pasó igual”, señala Alex.

Desde “problemas” rutinarios como el clásico “Te le caíste a tu mamá de chiquito”, hasta otros de mayor profundidad, la dupla de madres exponen casos que han conseguido llegar a miles de mujeres que se sentían solas en este camino.

Uno de los episodios con mayor repercusión en la corta vida del podcast que se puede escuchar en todas las plataformas de streaming y ver en YouTube fue en el que Alexandra dijo no haber sentido el inmenso amor inconsciente que, se dice, todas tienen cuando ven por primera vez a su bebé.

“Las mamás siempre te cuentan la historia de que en el momento que nazca tu bebé, tu corazón va a explotar y vas a sentir un amor que nunca jamás ha sentido, yo me acuerdo cuando nació mi primera hija y luego mi segundo hijo igual fue como de: ‘ya, güey, ¿dónde es ese amor? No siento nada, siento que tengo un bebé. Tardé meses en enamorarme de mis bebés’”, reconoce la también actriz que ha participado en la serie 40 y 20.

“Cuando lo publicamos, hubo mucha gente diciendo: ‘estás loca, entonces ¿para qué eres mamá?’ y eso es, ¡what!, o sea, esto está mal, pero hubo muchísimas mujeres que me dijeron: ‘yo también sentí eso’, ¿qué pasa? Es que escuché que no soy la única loca que me tardé en enamorarme de mis bebés”, dice.

Cuasi divinas

Para Priscila, la concepción sobre la maternidad, al menos en Latinoamérica, es la de un ser cuasi divino, que debe tener una respuesta para todas situaciones de sus hijos aun cuando no las haya vivido.

“Venimos nosotros a desmantelar esta idea perpetuada por generaciones de la madre impoluta, bondadosa, paciente, pura, casta, sabia, eres Gandalf con la madre Teresa, con la virgen María”.

La actriz de La casa de las flores pide en esta época decembrina, cuando se espera que las mamás resuelvan todo, tener más empatía.

“Nos invito a todas las madres a tener mucha compasión con nosotras mismas, si un día se te olvidó el duende, no pasa nada”.