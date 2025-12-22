Más Información

Un pasaje de su vida reciente hizo más empático a Sebastián Dante con su personaje en la serie Accidente: el actor acaba de su enfrentar una muerte inesperada.

“Hace unos cinco años sufrí la pérdida de un familiar justo por accidente, esa noticia te cambia de un segundo a otro a la vida, replantearme esto en la ficción me permitió vivir mi duelo desde otro lugar más tranquilo, más alejado; el tiempo, me ayudó, me enseñó a vivirlo de otra manera”, relata.

Aun con la similitud entre Alex, su personaje, y su historia de vida, el desafío para Sebastián fue convencerse a sí mismo de lidiar con un trauma como ese de nueva cuenta en la serie de Netflix que llegaría a millones de personas.

“Poco a poco me fui dando cuenta de que hay cosas en las que nos parecemos, lo primero fue cuando leí el guion, fue un impacto, me dio mucho miedo poder representar algo que tenía que ver con un duelo de un accidente que, de alguna u otra forma, había vivido.

“No es que haya dudado de si quería o no trabajar en la serie, pero me pregunté si iba a poder con este round conmigo mismo”, explica.

En el centro de Accidente se tocan temas de naturaleza cruda como la violencia intrafamiliar, asesinatos y adicciones que, para Dante, no están en su vida real, mas sí ve de manera indirecta.

“Alex y yo vivimos momentos muy parecidos en ciertos contextos; si bien yo no vengo de una familia con esa magnitud de violencia, soy mexicano y sí viví cosas que me hicieron decir: ah, cabrón, creo que Alex y yo nos parecemos más de lo que yo me imaginaba y esa resiliencia que tiene me la llevo para toda la vida”.

El también actor de El rey, Vicente Fernández considera que la solución a los problemas de gran escala es atenderlos desde casa y en la vida cotidiana, y tratar de accionar desde un mejor lugar, no desde los traumas personales.

