Martimiércoles de Chedraui: conoce las promociones especiales de este 26 de noviembre

una de las cadenas de supermercados más grandes en el país, ofrece increíbles descuentos y ofertas imperdibles en todas sus tiendas.

Se trata de “Martimiercoles de Chedraui”, los dos días donde podrás realizar tu despensa con los productos más saludables y ricos, tanto en tiendas como en línea.

Conoce las ofertas especiales para este 26 de noviembre

Estas son algunas de las ofertas de este día:

Ofertas en frutas y verduras:

  • Acelgas rollo: $7.50
  • Aguacate Hass: $24.50 por enmallado pieza.
  • Aguacate Hass: $24.50 por kilogramo.
  • Apio: $28.51 por kilogramo.
  • Berenjena: $29.50 por kilogramo.
  • Blue Berry Domo 170 g: $44.50
  • Chile poblano: $39.50 por kilogramo.
  • Cilantro rollo: $7.50.
  • Ciruela: $79.00.
  • Col blanca: $12.50 por kilogramo.
  • Guayaba: $46.50 por kilogramo.
  • Jamaica: $160.00 por kilogramo.
  • Limón sin semilla: $16.50
  • Mandarina: $49.90 por kilogramo.
  • Naranja de jugo: $19.50 por kilogramo.
  • Papa blanca: $16.50 por kilogramo.
  • Papa Cambray: $29.90 por kilogramo
  • Pepino verde: $18.50 por kilo.
  • Pera mantequilla: $44.90.
  • Piña Gota Miel: $16.50 por kilogramo.
  • Toronja: $22.50 por kilogramo.
  • Zanahoria: $9.50 por kilogramo.
  • Zarzamora: $39.50 por pieza.
¿Cómo aprovechar las ofertas?

Lo mejor es que para aprovechar esas ofertas existen varias opciones, te contamos las más comunes:

  • Pago en Línea: Puedes hacer tus compras en la página oficial de Chedraui o en la app, y realizar el pago con un buen número de opciones.
  • BBVA Wallet y puntos: utiliza los beneficios de esta tarjeta para realizar las compras.
  • Monedero Mi Chedraui: utiliza tu saldo disponible que se acumula con compras anteriores
  • Comprar en tienda: si prefieres algo más clásico, podrás acercarte a cualquier sucursal y realizar las compras.
  • Pago contra entrega: Realiza tu compra en línea y después de dos horas, Chedraui ofrece algunos establecimientos asociados para pasar por tus compras.

