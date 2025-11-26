Martimiércoles de Chedraui: conoce las promociones especiales de este 26 de noviembre

Más Información
Chedraui, una de las cadenas de supermercados más grandes en el país, ofrece increíbles descuentos y ofertas imperdibles en todas sus tiendas.
Se trata de “Martimiercoles de Chedraui”, los dos días donde podrás realizar tu despensa con los productos más saludables y ricos, tanto en tiendas como en línea.
Conoce las ofertas especiales para este 26 de noviembre
Estas son algunas de las ofertas de este día:
Ofertas en frutas y verduras:
- Acelgas rollo: $7.50
- Aguacate Hass: $24.50 por enmallado pieza.
- Aguacate Hass: $24.50 por kilogramo.
- Apio: $28.51 por kilogramo.
- Berenjena: $29.50 por kilogramo.
- Blue Berry Domo 170 g: $44.50
- Chile poblano: $39.50 por kilogramo.
- Cilantro rollo: $7.50.
- Ciruela: $79.00.
- Col blanca: $12.50 por kilogramo.
- Guayaba: $46.50 por kilogramo.
- Jamaica: $160.00 por kilogramo.
- Limón sin semilla: $16.50
- Mandarina: $49.90 por kilogramo.
- Naranja de jugo: $19.50 por kilogramo.
- Papa blanca: $16.50 por kilogramo.
- Papa Cambray: $29.90 por kilogramo
- Pepino verde: $18.50 por kilo.
- Pera mantequilla: $44.90.
- Piña Gota Miel: $16.50 por kilogramo.
- Toronja: $22.50 por kilogramo.
- Zanahoria: $9.50 por kilogramo.
- Zarzamora: $39.50 por pieza.
¿Cómo aprovechar las ofertas?
Lo mejor es que para aprovechar esas ofertas existen varias opciones, te contamos las más comunes:
- Pago en Línea: Puedes hacer tus compras en la página oficial de Chedraui o en la app, y realizar el pago con un buen número de opciones.
- BBVA Wallet y puntos: utiliza los beneficios de esta tarjeta para realizar las compras.
- Monedero Mi Chedraui: utiliza tu saldo disponible que se acumula con compras anteriores
- Comprar en tienda: si prefieres algo más clásico, podrás acercarte a cualquier sucursal y realizar las compras.
- Pago contra entrega: Realiza tu compra en línea y después de dos horas, Chedraui ofrece algunos establecimientos asociados para pasar por tus compras.
