Martimiércoles de Chedraui: conoce las promociones especiales de este 26 de noviembre

Chedraui, una de las cadenas de supermercados más grandes en el país, ofrece increíbles descuentos y ofertas imperdibles en todas sus tiendas.

Se trata de “Martimiercoles de Chedraui”, los dos días donde podrás realizar tu despensa con los productos más saludables y ricos, tanto en tiendas como en línea.

Conoce las ofertas especiales para este 26 de noviembre

Estas son algunas de las ofertas de este día:

Ofertas en frutas y verduras:

Acelgas rollo: $7.50

Aguacate Hass: $24.50 por enmallado pieza.

Aguacate Hass: $24.50 por kilogramo.

Apio: $28.51 por kilogramo.

Berenjena: $29.50 por kilogramo.

Blue Berry Domo 170 g: $44.50

Chile poblano: $39.50 por kilogramo.

Cilantro rollo: $7.50.

Ciruela: $79.00.

Col blanca: $12.50 por kilogramo.

Guayaba: $46.50 por kilogramo.

Jamaica: $160.00 por kilogramo.

Limón sin semilla: $16.50

Mandarina: $49.90 por kilogramo.

Naranja de jugo: $19.50 por kilogramo.

Papa blanca: $16.50 por kilogramo.

Papa Cambray: $29.90 por kilogramo

Pepino verde: $18.50 por kilo.

Pera mantequilla: $44.90.

Piña Gota Miel: $16.50 por kilogramo.

Toronja: $22.50 por kilogramo.

Zanahoria: $9.50 por kilogramo.

Zarzamora: $39.50 por pieza.

¿Cómo aprovechar las ofertas?

Lo mejor es que para aprovechar esas ofertas existen varias opciones, te contamos las más comunes:

Pago en Línea : Puedes hacer tus compras en la página oficial de Chedraui o en la app, y realizar el pago con un buen número de opciones.

: Puedes hacer tus compras en la página oficial de Chedraui o en la app, y realizar el pago con un buen número de opciones. BBVA Wallet y puntos : utiliza los beneficios de esta tarjeta para realizar las compras.

: utiliza los beneficios de esta tarjeta para realizar las compras. Monedero Mi Chedraui : utiliza tu saldo disponible que se acumula con compras anteriores

: utiliza tu saldo disponible que se acumula con compras anteriores Comprar en tienda: si prefieres algo más clásico, podrás acercarte a cualquier sucursal y realizar las compras.

si prefieres algo más clásico, podrás acercarte a cualquier sucursal y realizar las compras. Pago contra entrega: Realiza tu compra en línea y después de dos horas, Chedraui ofrece algunos establecimientos asociados para pasar por tus compras.

