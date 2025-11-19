Martimiércoles de Chedraui: conoce las ofertas especiales de este 19 de noviembre

Durante dos días, una de las cadenas más grandes de supermercados en México ofrece diferentes descuentos y ofertas irresistibles. Se trata de "Martimiércoles".

Este miércoles es la oportunidad perfecta para hacer tu despensa con los productos más saludables y ricos, desde aguacate, plátano, limón, lechuga y muchas frutas y verduras más.

Lo mejor es que podrás hacerlo desde la comodidad de casa gracias a la opción de compra en línea, o también ir a cualquier sucursal para elegir los productos.

Lee también Estas son las mejores películas navideñas para disfrutar con un maratón, según la IA

Martimiércoles de frutas y verduras de Chedraui; estas son las ofertas del 18 y 19 de noviembre

Conoce las ofertas especiales de este 19 de noviembre

Algunos de los mejores descuentos en verduras son:

Acelgas rollo: $7.50

Aguacate Hass: $24.50 por enmallado pieza.

Aguacate Hass: $24.50 por kilogramo.

Apio: $29.50 por kilogramo.

Berenjena: $39.50 por kilogramo.

Champiñón: $94.00 por kilo.

Chayote sin espinas: $21.50 por kilogramo

Chile jalapeño: $29.00 por kilogramo.

Chile poblano: $39.50 por kilogramo.

Cilantro rollo: $7.50.

Col blanca: $9.50 por kilogramo.

Limón sin semilla: $14.50 por kilogramo.

Papa blanca: $24.00 por kilogramo.

Pimiento verde: $59.50.

Tomate verde: $39.50 por pieza.

Zanahoria: $14.00 por kilogramo.

Algunas de las mejores ofertas en frutas son:

Ciruela: $79.00.

Jamaica: $160.00 por kilogramo.

Naranja de Jugo: $24.50 por kilogramo

Limón sin semilla: $14.50

Pera Bosc: $39.50 por kilogramo.

Plátano Chiapas: $$14.50 por kilogramo.

Piña Gota Miel por: $19.90 por kilogramo.

Toronja: $24.50 por kilogramo.

Tuna: $29.90 por kilogramo.

¿Qué formas de pago están disponibles?

Como se mencionó arriba, puedes comprar tanto en tienda como en línea, además, existen estas otras formas de comprar:

Vales de despensa electrónicos .

. Comprar en línea y pagar en tiendas Chedraui o en establecimientos asociados, es importante que sepas que el pago debe hacerse dos horas antes de recoger tu pedido.

o en establecimientos asociados, es importante que sepas que el pago debe hacerse dos horas antes de recoger tu pedido. Desde la página de Chedraui o en la app , ya sea con tarjetas de crédito o débito.

, ya sea con tarjetas de crédito o débito. Monedero Mi Chedraui: Esta opción es válida con el saldo acumulado en compras anteriores.

Lee también MrBeast recuerda visita a Calakmul y construye réplica de pirámides en Minecraft

Martimiércoles de Chedraui: conoce las ofertas especiales de este 19 de noviembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr