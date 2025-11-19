Martimiércoles de Chedraui: conoce las ofertas especiales de este 19 de noviembre

Más Información
Durante dos días, una de las cadenas más grandes de supermercados en México ofrece diferentes descuentos y ofertas irresistibles. Se trata de "Martimiércoles".
Este miércoles es la oportunidad perfecta para hacer tu despensa con los productos más saludables y ricos, desde aguacate, plátano, limón, lechuga y muchas frutas y verduras más.
Lo mejor es que podrás hacerlo desde la comodidad de casa gracias a la opción de compra en línea, o también ir a cualquier sucursal para elegir los productos.
Lee también Estas son las mejores películas navideñas para disfrutar con un maratón, según la IA
Conoce las ofertas especiales de este 19 de noviembre
Algunos de los mejores descuentos en verduras son:
- Acelgas rollo: $7.50
- Aguacate Hass: $24.50 por enmallado pieza.
- Aguacate Hass: $24.50 por kilogramo.
- Apio: $29.50 por kilogramo.
- Berenjena: $39.50 por kilogramo.
- Champiñón: $94.00 por kilo.
- Chayote sin espinas: $21.50 por kilogramo
- Chile jalapeño: $29.00 por kilogramo.
- Chile poblano: $39.50 por kilogramo.
- Cilantro rollo: $7.50.
- Col blanca: $9.50 por kilogramo.
- Limón sin semilla: $14.50 por kilogramo.
- Papa blanca: $24.00 por kilogramo.
- Pimiento verde: $59.50.
- Tomate verde: $39.50 por pieza.
- Zanahoria: $14.00 por kilogramo.
Algunas de las mejores ofertas en frutas son:
- Ciruela: $79.00.
- Jamaica: $160.00 por kilogramo.
- Naranja de Jugo: $24.50 por kilogramo
- Limón sin semilla: $14.50
- Pera Bosc: $39.50 por kilogramo.
- Plátano Chiapas: $$14.50 por kilogramo.
- Piña Gota Miel por: $19.90 por kilogramo.
- Toronja: $24.50 por kilogramo.
- Tuna: $29.90 por kilogramo.
¿Qué formas de pago están disponibles?
Como se mencionó arriba, puedes comprar tanto en tienda como en línea, además, existen estas otras formas de comprar:
- Vales de despensa electrónicos.
- Comprar en línea y pagar en tiendas Chedraui o en establecimientos asociados, es importante que sepas que el pago debe hacerse dos horas antes de recoger tu pedido.
- Desde la página de Chedraui o en la app, ya sea con tarjetas de crédito o débito.
- Monedero Mi Chedraui: Esta opción es válida con el saldo acumulado en compras anteriores.
Lee también MrBeast recuerda visita a Calakmul y construye réplica de pirámides en Minecraft
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ffa/aosr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]