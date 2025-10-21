Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre

Este 21 de octubre, Walmart anuncia su clásico “Martes de Frescura”, un día que ofrece atractivos productos en frutas y verduras.

Esta promoción permite que tu despensa sea más accesible con productos frescos y saludables.

Si eres amante de las frutas, verduras, carne y pollo, esta es una gran oportunidad para aprovechar precios especiales en grandes alimentos.

Estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre

Las ofertas en frutas y verduras son muy variadas, te mostramos algunas de las mejores:

Jitomate saladet: $12.90 el kilo.

Naranja: $19.90 por kilo.

Piña Miel: $19.90 por kilo.

Ensalada italiana Mr. Lucky 284 g: $34.90

Uva roja por pieza: $69.00

Toronja: $29.90 por kilo.

Pepino: $19.90 por kilo.

Plátano Chiapas: $14.90.

Cilantro pieza: $7.90

Mezcla de verduras Mr. Luccky oriental 550 g: $58.00

Mora azul charola con 170 g: $49.90 por kilo

Uva verde: $69.00 por pieza.

Manzana Ambrosia: $39.90 el kilo

Manzana Cosmic Crip: $39.90 el kilo

Manzana Envy Bolsa: $39.90

Champiñones: $69.00 por kilo.

Sandía: $17.90 por kilo.

Melón chino: $28.90 el kilo.

Aguacate Hass Marketside malla 5 piezas 750 g: $39.90 por kilo.

Papa blanca alfa: $29.90 por kilo.

Calabaza de castilla: $14.90 por kilo.

Las promociones en carne y pollo son:

Fajitas de pechuga natural Alco peso aprox por charola 700 g: $119.00

Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00

Pechugas sin piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $154.00

Milanesa de pechuga de pollo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $154.00.

Molida de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $115.00.

