Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre

Este 21 de octubre, Walmart anuncia su clásico “Martes de Frescura”, un día que ofrece atractivos productos en frutas y verduras.
Esta promoción permite que tu despensa sea más accesible con productos frescos y saludables.
Si eres amante de las frutas, verduras, carne y pollo, esta es una gran oportunidad para aprovechar precios especiales en grandes alimentos.
Estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre
Las ofertas en frutas y verduras son muy variadas, te mostramos algunas de las mejores:
- Jitomate saladet: $12.90 el kilo.
- Naranja: $19.90 por kilo.
- Piña Miel: $19.90 por kilo.
- Ensalada italiana Mr. Lucky 284 g: $34.90
- Uva roja por pieza: $69.00
- Toronja: $29.90 por kilo.
- Pepino: $19.90 por kilo.
- Plátano Chiapas: $14.90.
- Cilantro pieza: $7.90
- Mezcla de verduras Mr. Luccky oriental 550 g: $58.00
- Mora azul charola con 170 g: $49.90 por kilo
- Uva verde: $69.00 por pieza.
- Manzana Ambrosia: $39.90 el kilo
- Manzana Cosmic Crip: $39.90 el kilo
- Manzana Envy Bolsa: $39.90
- Champiñones: $69.00 por kilo.
- Sandía: $17.90 por kilo.
- Melón chino: $28.90 el kilo.
- Aguacate Hass Marketside malla 5 piezas 750 g: $39.90 por kilo.
- Papa blanca alfa: $29.90 por kilo.
- Calabaza de castilla: $14.90 por kilo.
Las promociones en carne y pollo son:
- Fajitas de pechuga natural Alco peso aprox por charola 700 g: $119.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00
- Pechugas sin piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $154.00
- Milanesa de pechuga de pollo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $154.00.
- Molida de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $115.00.
