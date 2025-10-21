Más Información

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre

Conoce la forma ideal de comer el huevo para aprovechar todos sus beneficios

Conoce la forma ideal de comer el huevo para aprovechar todos sus beneficios

Cinépolis relanza promoción especial de boletos a 29 pesos: ¿cuándo y dónde aplica?

Cinépolis relanza promoción especial de boletos a 29 pesos: ¿cuándo y dónde aplica?

Beca Benito Juárez: ¿quiénes son los beneficiarios de mil 900 pesos hoy, 21 de octubre?

Beca Benito Juárez: ¿quiénes son los beneficiarios de mil 900 pesos hoy, 21 de octubre?

Luisito Comunica tiene épico reencuentro con el Rey del After 10 años después: así fue su rehabilitación

Luisito Comunica tiene épico reencuentro con el Rey del After 10 años después: así fue su rehabilitación

Este 21 de octubre, anuncia su clásico “Martes de Frescura”, un día que ofrece atractivos productos en frutas y verduras.

Esta permite que tu despensa sea más accesible con productos frescos y saludables.

Si eres amante de las frutas, verduras, carne y pollo, esta es una gran oportunidad para aprovechar precios especiales en grandes alimentos.

Lee también

Estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre

Las ofertas en frutas y verduras son muy variadas, te mostramos algunas de las mejores:

  • Jitomate saladet: $12.90 el kilo.
  • Naranja: $19.90 por kilo.
  • Piña Miel: $19.90 por kilo.
  • Ensalada italiana Mr. Lucky 284 g: $34.90
  • Uva roja por pieza: $69.00
  • Toronja: $29.90 por kilo.
  • Pepino: $19.90 por kilo.
  • Plátano Chiapas: $14.90.
  • Cilantro pieza: $7.90
  • Mezcla de verduras Mr. Luccky oriental 550 g: $58.00
  • Mora azul charola con 170 g: $49.90 por kilo
  • Uva verde: $69.00 por pieza.
  • Manzana Ambrosia: $39.90 el kilo
  • Manzana Cosmic Crip: $39.90 el kilo
  • Manzana Envy Bolsa: $39.90
  • Champiñones: $69.00 por kilo.
  • Sandía: $17.90 por kilo.
  • Melón chino: $28.90 el kilo.
  • Aguacate Hass Marketside malla 5 piezas 750 g: $39.90 por kilo.
  • Papa blanca alfa: $29.90 por kilo.
  • Calabaza de castilla: $14.90 por kilo.

Las promociones en carne y pollo son:

  • Fajitas de pechuga natural Alco peso aprox por charola 700 g: $119.00
  • Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00
  • Pechugas sin piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $154.00
  • Milanesa de pechuga de pollo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $154.00.
  • Molida de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $115.00.

Lee también

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre
Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas irresistibles de hoy, 21 de octubre

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]