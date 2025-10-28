Martes de Frescura en Walmart: conoce las promociones irresistibles de este 28 de octubre

Este 28 de octubre, llega un nuevo “Martes de Frescura” en Walmart donde la cadena de supermercados más famosa ofrece diferentes productos de calidad con notables descuentos.

Es por ello, que no debes perderte estas ofertas en productos de buena calidad y aquí te dejaremos una lista con todos los precios.

Cabe mencionar que estas ofertas estarán disponibles durante todo el día en cualquier sucursal física de Walmart y a través de su plataforma en línea.

Las promociones irresistibles en el Martes de Frescura

Como es habitual, todos los martes Walmart ofrece productos con muy buenos descuentos que pueden interesarte y no debes dejar pasar.

Verduras:

Jitomate saladet: $24.90/kg

Elote: $6.90 pza

Champiñones: $69.00/kg

Espinacas: $7.90 pza

Pepino: $19.90/kg

Cilantro por pieza: $7.90

Espinacas por pieza: $7.90

Limón agrio: $19.90/kg

Limón sin semilla: $19.90/kg

Lechuga romana: $19.90 pza

Zanahoria: $17.90/kg

Calabaza blanca: $149.00

Frutas:

Plátano chiapas: $20.90/kg

Piña Miel: $16.90/kg

Pera de Anjou: $29.90/kg

Melón chino:$28.90/kg

Aguacate Hass malla 5 piezas 750 g: $24.90

Perón Golden: $29.90/kg

Papaya maradol: $38.90/kg

Tuna Blanca: $29.90/kg

Uva roja por pieza: $69.00

Gajos de Toronja Del Monte 184 g: $25.90

Manzanas: $39.90/kg

Sandía roja: $16.90/kg

Naranja: $29.90/kg

Calabaza de castilla: $14.90/kg

Uva verde por pieza: $69.00

Lácteos:

Leche Santa Clara deslactosada caja con 6 pzas: $175.00

Yoghurt griego Oikos natural sin azúcar 900 g: $89.00

Leche Lala 100 sin lactosa proteína light 1 l: 1 pza $44.00 ó 4x$160

Leche fresca Lala entera 3.78 l: $90.00

Crema ácida Alpura regular 450 ml: $38.00

Leche Lala deslactosada 6 pzas de 1 l: $165.00

Leche Lala deslactosada light 6 pzas 1 l: $165.00

Leche Great Value entera 1 l: $20.00

Leche Lala entera 6 pzas 1 l: $165.00

Leche Lala 100 sin lactosa proteína 1 l: $44.00

Queso petit suisse Danonino sabor fresa 12 pzas: $50.00

Carnes, pescados y huevos:

Molida de cerdo: $115.00/kg

Pechuga sin piel: $154.00/kg

Fajitas de pechuga: $145.00/kg

Filete de tilapia: $115.00/kg

Huevo rojo Bachoco fresco 12 pzas: $40.00

Pechuga de pavo San Rafael Balance rebanadas delgadas 250 g:$73.00

Muslo de pollo con hueso y con piel por kg 5 a 6 piezas: $89.00/kg

Medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla 4 piezas: $229.00

Milanesas de pollo Del Día empanizadas y congeladas 450 g: $54.00

Huevo blanco San Juan 30 pzas: $92.00

Atún Dolores aleta amarilla en agua 140 g: $20.00

Salchicha de pavo San Rafael 500 g: $49.00

Carne de res para hamburguesa SuKarne congelada 8 pzas de 90 g c/u: $92.00

Carne de cerdo deshebrada Chata en salsa BBQ 215 g: $62.00

Trío español Argal jamón serrano chorizo pamplona y salchichón 150 g: $79.00

Jamón de pavo FUD virginia 450 g: $66.00

Salchicha de pavo San Rafael Balance 500 g: $75.00

Camarón coctelero: $189.00/kg

Queso oaxaca Bionda: $225.00/ kg

Mojarra tilapia por charola: $72.00/kg

Barritas de surimi: $56.00

Jamón serrano Argal 90 g: $59.00

Jamón serrano Extra Special 200 g: $115.00

