¿Marianne Gonzaga se queda con Emma? La influencer actualizó sobre su situación legal por la custodia de su hija
La influencer y creadora de contenido, Marianne Gonzaga, ha vuelto a causar conmoción en redes sociales, en esta ocasión por reactivar su cuenta oficial de Instagram.
Esto, luego de que el pasado 12 de diciembre usuarios y seguidores de la mommy blogger notaran que todos los perfiles oficiales de Gonzaga habían desaparecido de las plataformas sociodigitales.
El suceso generó polémica, pues en días anteriores la influencer había subido videos dando a entender que presuntamente se encontraba huyendo del país junto con su bebé, Emma, en medio de la disputa legal por la custodia con la familia paterna de la menor.
Marianne Gonzaga reactiva su Instagram para informar que se queda con Emma
Tras reactivar su cuenta de Instagram, Marianne Gonzaga actualizó a sus seguidores, informando que obtuvo la suspensión del acuerdo que dictaba que debía entregar a la menor a su progenitor.
La influencer únicamente compartió a sus historias videos de diversas creadoras de contenido que explican la nueva actualización en el proceso judicial por la custodia de Emma.
A pesar de que Gonzaga no emitió ningún comunicado de su parte ni publicó videos o fotos confirmando esta información ella misma, sus seguidores han entendido que esta es su manera de asegurar que lo que revelan las cuentas que compartió, es cierto.
Entre las cuentas en las que se apoyó Marianne Gonzaga para confirmar que obtuvo la suspensión provisional del acuerdo que restituía al padre de Emma, José Said, como el encargado de la guardia y custodia de su hija, se encuentra el perfil "Te explico legalmente" de Marce Torres, quien, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Asimismo, a través de los diversos contenidos que la mommy blogger compartió, confirmó indirectamente que nunca salió del país con la menor y únicamente engañó a sus seguidores. Esto, luego de que sus últimas publicaciones fueran una imagen desde un avión y un clip con el corrido “Se les peló Baltazar”.
Hasta ahora, Gonzaga no ha reactivado su cuenta de TikTok, sin embargo, ya publicó algunas fotos y videos con Emma, revelando que supuestamente se encuentra en Playa del Carmen.
