¿Marianne Gonzaga se queda con Emma? La influencer actualizó sobre su situación legal por la custodia de su hija

La influencer y creadora de contenido, Marianne Gonzaga, ha vuelto a causar conmoción en redes sociales, en esta ocasión por reactivar su cuenta oficial de Instagram.

Esto, luego de que el pasado 12 de diciembre usuarios y seguidores de la mommy blogger notaran que todos los perfiles oficiales de Gonzaga habían desaparecido de las plataformas sociodigitales.

El suceso generó polémica, pues en días anteriores la influencer había subido videos dando a entender que presuntamente se encontraba huyendo del país junto con su bebé, Emma, en medio de la disputa legal por la custodia con la familia paterna de la menor.

A finales de octubre la influencer reveló que ya le habían devuelto a Emma. Foto: TikTok @mariannerc

Marianne Gonzaga reactiva su Instagram para informar que se queda con Emma

Tras reactivar su cuenta de Instagram, Marianne Gonzaga actualizó a sus seguidores, informando que obtuvo la suspensión del acuerdo que dictaba que debía entregar a la menor a su progenitor.

La influencer únicamente compartió a sus historias videos de diversas creadoras de contenido que explican la nueva actualización en el proceso judicial por la custodia de Emma.

A pesar de que Gonzaga no emitió ningún comunicado de su parte ni publicó videos o fotos confirmando esta información ella misma, sus seguidores han entendido que esta es su manera de asegurar que lo que revelan las cuentas que compartió, es cierto.

Capturas de pantalla de los videos compartidos por Marianne Gonzaga a sus historias de Instagram. Foto: Instagram @marianne_rc

Entre las cuentas en las que se apoyó Marianne Gonzaga para confirmar que obtuvo la suspensión provisional del acuerdo que restituía al padre de Emma, José Said, como el encargado de la guardia y custodia de su hija, se encuentra el perfil "Te explico legalmente" de Marce Torres, quien, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

@marcetorres1 🚨 ALTO: en un conflicto de custodia, lo peor que puedes hacer es “litigar en redes”. Si estás viendo el caso de la restitución/entrega de una menor y te confunde que un día “dicen una cosa” y al otro “dicen otra”, aquí va la explicación legal, sin chismes: 🔎 1) Custodia y “entrega” no es lo mismo que “sustracción” Que exista una resolución de guarda y custodia NO significa que automáticamente se ejecutó la entrega. La ejecución requiere notificaciones, comparecencias y apercibimientos. 📌 2) Si no te localizan, el juzgado puede notificarte por lista/boletín Cuando el actuario no puede hacer notificación personal, el juez puede ordenar que surta efectos por Boletín Judicial o Lista de Acuerdos. O sea: “no me notificaron” no siempre es cierto en términos legales. ⚖️ 3) Cuando aparece un “amparo”, todo se puede frenar o condicionarse En estos casos suele haber amparos con suspensión. La suspensión puede ordenar: ✅ “Detén la entrega por ahora” ✅ “Hazla bajo ciertas condiciones” ✅ “No ejecutes mientras se resuelve” 🚫 4) Alerta Amber NO es un instrumento para “hacer valer” una custodia Amber se usa para búsqueda urgente bajo criterios específicos. En conflictos familiares, muchas veces la autoridad investiga por otra vía o no considera que se actualice el supuesto operativo. Que “no la activen” NO prueba quién tiene la razón. 📵 5) Publicar el expediente o dar datos de localización puede poner en riesgo a la menor Además de la ética, puede tener consecuencias procesales: el foco es interés superior de la niñez, no el show. 📌 Conclusión TeExplicoLegalmente: En estos casos lo que está pasando normalmente es esto: ejecución + notificaciones + amparo + narrativa en redes. Y cuando se mezcla lo judicial con “campañas” públicas, quien queda más expuesta es la niña. 🧡 Si te interesa que haga un video explicando qué sí procede legalmente (medidas, ejecución, denuncias, amparo y cómo probar), comenta: “QUIERO PARTE 2”. #TeExplicoLegalmente #DerechoFamiliar #Custodia #InterésSuperiorDeLaNiñez ♬ sonido original - MarceTorres/TeExplicoLegalment

Asimismo, a través de los diversos contenidos que la mommy blogger compartió, confirmó indirectamente que nunca salió del país con la menor y únicamente engañó a sus seguidores. Esto, luego de que sus últimas publicaciones fueran una imagen desde un avión y un clip con el corrido “Se les peló Baltazar”.

Hasta ahora, Gonzaga no ha reactivado su cuenta de TikTok, sin embargo, ya publicó algunas fotos y videos con Emma, revelando que supuestamente se encuentra en Playa del Carmen.

Nueva actualización de Gonzaga junto con su hija. Foto: Instagram @marianne_rc

