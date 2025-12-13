Marianne Gonzaga elimina sus redes sociales tras disputa legal por custodia de su hija

La influencer Marianne Gonzaga continúa en el centro de la polémica, esta vez por cerrar su cuenta de Instagram y TikTok, ya que algunos internautas han notado que su perfil fue eliminado en ambas plataformas.

El motivo de su repentina desaparición de redes, causó todo tipo de especulaciones, ya que actualmente Gonzaga se encuentra en medio de una disputa legal por la custodia de su hija Emma.

Leer también: Marianne Gonzaga exige justicia por la custodia de su hija: “el sistema no escucha a las mujeres”

Marianne Gonzaga. Foto: Redes sociales

Marianne Gonzaga elimina sus redes sociales

Durante las últimas horas, usuarios y diversos creadores de contenido que han seguido de cerca su caso, reportaron que las cuentas de la influencer habían sido eliminadas luego de compartir un video, donde presuntamente estaba huyendo del país con su bebé.

Lo anterior, ocurrió después de acusar a su expareja de uso de armas y sustancias, además de denunciar irregularidades en su proceso judicial, donde el padre de José de Said y abuelo de la menor presuntamente habría movido sus influencias para acelerar el caso.

Una de sus últimas publicaciones fue desde un avión donde compartió que estaba viajando al extranjero y una vez llegando a su destino, publicó un clip con el corrido “Se les peló Baltazar”, hecho que fue interpretado por los usuarios como una burla a la controversia que se generó en redes sociales.

Leer también: ¿Quién era Mary Magdalene, influencer mexicana que murió al caer del balcón de un hotel en Tailandia?

@tiomaurg1 Marianne Gonzaga cierra sus redes sociales, luego de que Juan Manuel Becerril (padre de José Said) publicara que busca activar la alerta amber para su nieta Emma, ademas UnTalFredo y Edwin salen a apoyar a la familia de Valentina Gilabert y José ♬ sonido original - maurg1 - maurg1

Cabe recordar que en febrero del 2024 Marianne enfrentó cargos por agredir más de 14 veces con un objeto punzocortante a la también creadora de contenido y modelo, Valentina Gilabert; caso que acaparó la mirada mediática.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs