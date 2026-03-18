Marianne Gonzaga acusa a César Pantoja de pedirle fotos íntimas con engaños; “me decía que tenía campaña con Victoria's Secret”

El nombre del influencer César Pantoja se volvió viral en redes sociales luego de que la creadora de contenido Marianne Gonzaga compartiera un video en el que lo señaló por haberle enviado mensajes para participar en una supuesta campaña publicitaria con la marca Victoria's Secret, la cual, según su testimonio, terminó siendo falsa.

A través de su cuenta de Instagram, Gonzaga explicó que el contacto ocurrió el año pasado, cuando Pantoja le ofreció integrarse a una campaña que, según él tenía varias oportunidades disponibles. Sin embargo, uno de los requisitos era que enviara fotografías en ropa íntima.

“Me dijo que tenía dos o tres campañas que me quería ofrecer, que estaban muy bien y que me iban a pagar bastante bien”, relató.

Marianne Gonzaga acusa a César Pantoja de pedirle fotos íntimas con engaños. Foto: Captura de video

La influencer aseguró que en un inicio no dudó de la propuesta, ya que incluso recibió audios donde el youtuber le explicaba que debía modelar productos como perfumes, pijamas y otros artículos de la marca. Esto no le pareció extraño, pues comentó que ya utilizaba ese tipo de prendas.

“En mi mente dije que estaba bien, yo tengo varias pijamas de la marca, de las de botones con pantalón o short, entonces no lo vi como algo malo”, agregó.

Sin embargo, la situación cambió cuando, según su relato, el influencer le indicó que además de esos productos, la marca también quería que modelara lencería. Ante esto, Gonzaga expresó que no se sentía cómoda, pues en ese momento buscaba realizar contenido más tranquilo.

De acuerdo con su versión, Pantoja intentó tranquilizarla asegurando que el material no se publicaría en redes, ya que supuestamente solo sería visto por personal de la marca. Incluso, le habría enviado ejemplos de otras jóvenes que ya habían participado.

“Me mandó videos de otras chavas como referencia […] al final terminé enviándolo. Me dijo que lo iba a mandar a la marca y que luego me avisaba”, explicó.

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Victoria´s Secret niega campaña con César Pantoja

Posteriormente, emocionada por la supuesta oportunidad, Gonzaga decidió contarle a una amiga e invitarla a participar. Fue entonces cuando recibió una advertencia que cambió todo.

Su amiga le cuestionó quién la había contactado y, al escuchar el nombre de César Pantoja, le dijo que no debía confiar, ya que —según le comentó— él ya había sido señalado anteriormente por situaciones similares con otras jóvenes.

“Me dijo que estaba muy expuesto en redes, que ya había hecho eso varias veces. Yo no tenía idea de quién era”, relató.

Marianne Gonzaga acusa a César Pantoja de pedirle fotos íntimas con engaños. Foto: Captura de video

Ante la preocupación, buscaron confirmar la información con una persona relacionada con el área de marketing de Victoria’s Secret, quien negó que la marca tuviera alguna campaña o vínculo con el influencer.

Victoria´s Secret niega campaña con César Pantoja. Foto: Captura de pantalla

Tras enterarse de esto, Gonzaga aseguró que contactó nuevamente a Pantoja para confrontarlo, pero él se deslindó de la situación.

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¿Aplica la Ley Olimpia?

En un caso como este, podría aplicarse la Ley Olimpia, la cual reconoce y sanciona la violencia digital, especialmente cuando se vulnera la intimidad sexual de una persona a través de medios electrónicos.

De acuerdo con la legislación, se consideran delitos acciones como:

Grabar, fotografiar o generar contenido íntimo sin consentimiento o mediante engaño.

Difundir, compartir o comercializar imágenes, audios o videos de contenido sexual sin autorización.

¿Cuál es la multa por la Ley Olimpia?

Las sanciones contemplan penas de entre tres y seis años de prisión, además de multas económicas que pueden ir de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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