Lupita Villalobos vive momento polémico con fanática en presentación en vivo

La creadora de contenido sonorense Lupita Villalobos vivió un momento de tensión durante una de sus presentaciones en la ciudad de Torreón en Coahuila, como parte de su gira nacional "Tu Nuevo Estilo de Vida" de su podcast “Las Alucines”, junto a la también influencer mexicana Kassandra Quesada “Quesito”.

¿Qué pasó entre la fanática y Lupita Villalobos?

El controversial momento se dio cuando una de las asistentes se acercó al esposo de la influencer, Juan Luis, para tomarse algunas fotografías. En las imágenes difundidas, el hombre parece inmóvil y con una notable mirada incómoda. Al percatarse de la situación, Quezada delató la acción con su amiga.

Al darse cuenta, Villalobos lanzó una advertencia firme y exigió respeto para su pareja y el espectáculo en general. “Más respeto preciosa... pero respeto al acto y respeto a mi esposo. Siéntate, mi vida, antes de que te desgreñe y te parta tu mad**. Siéntate, por favor, que te voy a revent** esa carita”, sentenció con un tono molesto.

Fanática se disculpa con la influencer en TikTok

Luego de que la situación se volviera viral en redes sociales y provocará fuertes reacciones por parte de los seguidores de la sonorense, la fanática, identificada como Alejandra Jiménez, se pronunció a través de un video en la plataforma de TikTok.

En el video publicado, Jiménez explicó su versión, mencionando que sus intenciones nunca fueron con “maldad” y que ella interpretó la situación como “puro cotorreo”. Asimismo, afirmó que ya había enviado un mensaje de disculpa a la influencer, aclarando que nunca quiso incomodar a su pareja ni a ella.

Jimenéz contó que durante el show, se acercó a Juan para pedirle una fotografía, como varias personas habían hecho antes, sin embargo la situación se malinterpretó. De igual forma, mencionó que no se había percatado de su error debido a la emoción y los nervios del momento.

La fanática, identificada como Alejandra Villalobos publicó una disculpa a través de su cuenta personal de TikTok, en donde contó su versión de la historia. Foto: TikTok @alejimenez_25

Asimismo, la fanática contó que había estado recibiendo insultos a su persona y comentarios fuera de lugar sobre su vida personal, así como amenazas verbales para su hijo. También agradeció a las personas que la apoyaron y se solidarizaron con ella. Por su parte, la creadora de contenido no ha emitido una declaración oficial del incidente.

A pesar de la disculpa pública de Jiménez y el reconocimiento de su error, los usuarios no cesaron sus comentarios en contra de la fanática, cuestionando su comportamiento y argumentando que hay excusas para justificar ese tipo de actos. Entre los comentarios más destacados estuvieron:

"¿Y por que una foto con el, si vas a verlas a ellas?".

"Aunque seas mamá no te salvas de la funa".

"Lo peor es que te tuvieron que decir que estaba mal para que se des cuenta".

"No mujer, no te hagas la víctima, no estuvo bien".

"Lo que hiciste fue una falta de respeto ".

"Justo ayer dejamos de perdonar. Hay algo que se llama respeto y límites".

