¿Cómo cuidar a tu perro en temporada de frío? 5 consejos prácticos

¿Quién es Alexandra Saint Mleux, la influencer y prometida Charles Leclerc?

Trucos caseros para limpiar y dar brillo a tus muebles de madera sin usar químicos

¿Cómo saber si tu perro tiene depresión? Señales que no debes pasar por alto

Efemérides del 3 de noviembre: descubre qué pasó un día como hoy.

, piloto estrella de Ferrari, personalidad carismática de la y favorito del público, le propuso matrimonio a su novia, la modelo e influencer con raíces mexicanas, Alexandra Saint Mleux.

A través de redes sociales la pareja dio a conocer la noticia de su compromiso, mostrando detalles de la tierna y significativa pedida de mano y convirtiéndose rápidamente en tendencia a nivel mundial.

En las imágenes se puede ver cómo Leclerc decidió incluir a Leo en la propuesta. El perrito Dachsund de pelo largo de la pareja, fue una pieza clave para la pedida de matrimonio, ya que le hizo llegar el mensaje de Charles a Alexandra, portando un collar con una placa en forma de hueso que llevaba la leyenda "Papá quiere casarse contigo", y convirtiendo la escena en un momento sumamente personal y emotivo para la pareja.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux, la futura esposa de Charles Leclerc?

Alexandra Malena Saint Mleux es una modelo e influencer de 24 años. Nació el 9 de junio de 2001 en Beaulieu, Francia, sin embargo, tiene un conexión muy personal con México, ya que su madre es originaria de Cancún, Quintana Roo.

La joven estudió Historia del Arte y a pesar de que suele mantener un perfil bajo, revelando pocos detalles de su vida personal, el hecho de ser la pareja de uno de los pilotos más reconocidos de la F1 actualmente, le ha ganado mucha más atención del ojo público.

A través de sus redes, Alexandra comparte sobre momentos de su día a día, colaboraciones con reconocidas marcas, proyectos creativos digitales, viajes y su gusto por la moda, no obstante, de acuerdo con Elle México, también ha demostrado que quiere usar su presencia en redes sociales como una herramienta para generar impacto social.

Alexandra en el Gran Premio de México 2025. Foto: @alexandrasaintmleux
La llamada "It girl con causa", es fundadora de Corazones Unidos, un fondo para apoyar la educación de niñas y niños mexicanos de comunidades marginadas, con la visión de acercarlos al arte y abrirles nuevas oportunidades.

La modelo, quien inició su relación con el piloto monegasco en 2023, cuenta con más de 4 millones de seguidores a través de plataformas como Instagram y TikTok, y se ha posicionado como una de las favoritas de la afición y un ícono de la moda en el paddock.

