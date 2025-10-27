Más Información

Charles Leclerc celebra su podio en el Gran Premio de México con icónica frase mexicana

Evander Holyfield lamenta el presente del boxeo: "Los campeones ya no enfrentan a los mejores"

Pumas: ¿Qué necesita el equipo de Efraín Juárez para clasificar al Play-In?

Cuauhtémoc Blanco explota en pleno partido amistoso y lanza patada al 'Venado' Medina

Diego Campillo valora la presencia de Chicharito Hernández en Chivas: “Le aprendo todos los días, nos ayuda mucho”

Este fin de semana se celebraron los 10 años del regreso de la Fórmula 1 a nuestro país con una edición más del , donde una de las figuras fue el piloto de Ferrari Charles Leclerc, quien finalizó la carrera en el segundo puesto.

A lo largo del fin de semana, el monegasco de la escudería italiana mostró un gran ritmo abordo del SF-25, quedando siempre en la parte alta de las prácticas libres y consiguió el segundo puesto en la clasificación.

Durante la carrera, Leclerc consiguió arrebatarle el primer lugar a Lando Norris, pero solamente por un sector del circuito, ya que no pudo resistir ante el ataque del inglés que volvió al liderato y no lo soltó durante las 71 vueltas.

¿Cómo festejó Charles Leclerc su podio en redes sociales?

El desempeño del nacido en Mónaco fue de alto nivel durante cada una de las vueltas en la pista, y aunque no logró despojar al británico del primer puesto, sí consiguió quedarse en la segunda plaza, un resultado magnífico para él y su escudería.

Este lunes, Charles publicó en sus redes fotos de él en el podio del icónico Foro Sol (Estadio GNP), acompañado de la icónica frase mexicana que trajo risas entre sus seguidores mexicanos e incluso en los extranjeros.

"P2, ahuevo weyyyyyy", publicó el volante tifosi en sus redes sociales.

Tras esta publicación, las respuestas de los aficionados mexicanos no se hicieron esperar. "Ya saca tu INE", "Ya denle su CURP y su beca del Bienestar", "México te ama" y muchos otros comentarios.

De momento, Leclerc se encuentra en la quinta posición del Campeonato de Pilotos con un total de 210 unidades. Por su parte, Ferrari es segundo en el de Constructores con 356 puntos.

