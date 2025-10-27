Cuauhtémoc Blanco explota en pleno partido amistoso y lanza patada al 'Venado' Medina

La rivalidad entre América y Guadalajara es una de las más importantes en el futbol mexicano, por lo que no es sorpresa que los juegos entre ambas instituciones se vivan con gran intensidad.

Esto sin importar si se trata de encuentros en la Liga MX, torneos internacionales, amistosos o incluso Partidos de Leyendas, donde la pasión por defender los colores se desborda.

Una muestra de esto se dio recientemente en un juego amistoso de exfutbolistas, en el que los reflectores se los llevó Cuauhtémoc Blanco, uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, quien realizó una brutal patada a un rival y, al no ser sancionado, buscó justicia por cuenta propia.

El exfutbolista del Real Valladolid decidió seguir la acción y, ante el control del balón de Alberto Medina, Blanco lanzó una patada al atacante rojiblanco, quien quedó en el césped para recibir atención.

La acción de Cuauhtémoc quedó grabada y fue subida a TikTok, generando de inmediato todo tipo de comentarios, la mayoría defendiendo su acción por la no marcación del árbitro, quien pudo evitar todo.