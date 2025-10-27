Más Información

Diego Campillo valora la presencia de Chicharito Hernández en Chivas: “Le aprendo todos los días, nos ayuda mucho”

Tom Brady se ríe de la estatua de Cristiano Ronaldo: “Es la peor escultura de un atleta”

"¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo!", las palabras de Vinicius Jr. tras ser sustituido en El Clásico

Filtran el tercer uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Mundial 2026: FIFA da prioridad a México, Estados Unidos y Canadá en la segunda fase de la venta de boletos

Tom Brady, uno de los jugadores más importantes en la historia de la NFL, lanzó hace poco un fuerte dardo contra Cristiano Ronaldo, estrella de la Selección de Portugal, al asegurar que, pese a su importancia en el mundo, cuenta con la peor estatua para un atleta.

Brady, quien tiene una relación de amistad y respeto con el exfutbolista del Real Madrid, recordó que el luso tiene una figura que es “horrible” en casa, misma que lo hace también el mejor del planeta en ese sector.

En conversación con el pódcast Almost Athletes with Dude Perfect, Brady y los dos conductores del programa opinaron sobre los bustos menos agraciados de diversos deportistas, sentenciando al mítico número siete como el gran “vencedor”.

"Esa es la peor (la de Cristiano). Probablemente la persona que la hizo ya esté fuera del negocio. Qué cosa tan aterradora para un escultor, porque puede lanzarte al estrellato o arruinarte", mencionó.

La estatua de Cristiano Ronaldo, inaugurada en el aeropuerto de Madeira en 2017, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, pero no por razones artísticas. Su rostro, lejos de reflejar la imagen del astro portugués, parecía una caricatura mal ejecutada, con una sonrisa torcida y proporciones faciales que desentonaban por completo con la figura atlética y reconocida del jugador.

El creador del polémico busto de Cristiano Ronaldo fue el escultor portugués Emanuel Santos. La obra fue duramente criticada por su escaso parecido con el futbolista, lo que generó una ola de burlas y memes en redes sociales. Santos defendió su trabajo argumentando que el arte es una forma de expresión y no una ciencia exacta.

