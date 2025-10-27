Más Información

Evander Holyfield se rinde ante la trayectoria de Julio César Chávez: "Es el mejor"

Cruz Azul da su postura sobre el fallecimiento de un aficionado afuera del estadio Olímpico Universitario

Dani Alves le da un giro de 180 grados a su vida y se entrega ahora a la fe cristiana

Así marcha la tabla de la Liga MX a dos fechas de concluir la fase regular del torneo Apertura 2025

Commanders vs Chiefs: Horario y canales para ver EN VIVO el Monday Night Football, HOY, lunes 27 de octubre

En el boxeo mundial, pocos nombres resuenan con la fuerza y el respeto que inspira Evander Holyfield, campeón indiscutido en dos divisiones y símbolo de en el encordado.

Con múltiples noches icónicas sobre el cuadrilátero y triunfos que quedaron en la memoria de millones de fanáticos, Holyfield no dudó en rendir homenaje a uno de los referentes más queridos del boxeo nacional: Julio César Chávez.

El medallista de bronce en Los Ángeles 1984, quien se dijo feliz de estar en México, calificó a Chávez como "el mejor boxeador mexicano de la historia", gracias a su talento en el encordado.

"¿El mejor boxeador mexicano del mundo? Bueno, sin duda es Chávez. Lo digo porque lo vi: tenía una gran forma y poder en el ring. Somos de la misma generación; él podía hacer todo en el cuadrilátero".

Holyfield, quien aseguró no seguir tanto el boxeo actual, también aplaudió las condiciones de Saúl 'Canelo' Álvarez, a quien calificó como un buen boxeador.

"Canelo Álvarez es un buen peleador. El asunto es que, en el boxeo, importa contra quién peleas. Cuando se trata de la opinión del juez, a veces te favorece y a veces no. Lo más importante en la vida es no rendirse".

El exboxeador norteamericano aprovechó el espacio y dio su opinión sobre la última pelea del tapatío ante Terence Crawford.

"Fue una gran pelea. (Crawford) El tipo era el mejor boxeador. tenía buena defensa y lanzó buenos golpes largos, pero Crawford lanzó más puñetazos, por lo que la victoria se basa en cuántas veces golpeas al tipo y él no te lastima", finalizó.

