Descuentos de otoño en Costco: estas son las ofertas especiales del 3 al 9 de noviembre

Costco, una de las cadenas de supermercados más grandes del mundo, anunció el lanzamiento de su campaña “Descuentos de Otoño”, una promoción que ofrece rebajas en una amplia gama de productos. Las ofertas incluyen desde artículos de línea blanca y electrodomésticos, hasta alimentos, bebidas y prendas de vestir.

Durante esta semana, la cadena estadounidense pondrá a disposición del público una gran variedad de descuentos en sus 43 tiendas distribuidas en todo el país, con el objetivo de atraer a los consumidores que buscan aprovechar las promociones de temporada.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran rebajas en productos para el hogar, artículos de tecnología y productos de uso diario.

La campaña estará vigente por tiempo limitado, por lo que se recomienda a los clientes acudir a su sucursal más cercana para aprovechar los descuentos antes de que concluyan.

Estas son las ofertas especiales de noviembre

Los descuentos están disponibles tanto en tiendas como en la página web, y estarán disponibles del 3 al 9 de noviembre:

Descuentos en tecnología:

Samsung Galaxy Watch 8 4mm grafito: $1500 pesos.

Samsung Crystal Smart TV UHD 4K 85”: $7,000 pesos.

Sony Bravia II Smart TV 4k 65”: $4,500 pesos.

Playstation 5 dual sense control: $400 pesos.

Samsung Galaxy 256BG plata: $4,500 pesos.

Descuentos en línea blanca:

LG lavadora con pedestal 22kg: $7,000 pesos.

Samsung refrigerador 32”: $6,000 pesos.

Trinity, fregadero de acero inoxidable con grifo: $2,500 pesos.

Whirlpool estufa de gas con 6 quemadores 76cm: $4,000 pesos.

Cereal y alimentos:

Cinnamon toast cereal: 20% de descuento.

Nescafé classic soluble 1.2 kg: 20% de descuento.

Chai Latte manzana canela 700g: 20% de descuento.

Mars, chocolates surtidos 2 piezas de 371g: 25% de descuento.

Ferrero rocher 32 piezas: 20% de descuento.

Seviroli, ravioles de queso 1.81 kg: 25% descuento.

Higiene y farmacia:

Trunature, probioticos 500 mg, 18 piezas: 25% de descuento.

Riopan, dos cajas con 20 sobres: 20% de descuento.

Stérimar, suspensión de agua 100ml: 25% de descuento.

Descuento de hasta el 25% en cremas como: Dexeryl, Ducray y Avéne.

Bepanthen; pomada de tres piezas: 20% de descuento.

Estas y más ofertas están disponibles en el sitio web de Costco.

