Local en Perú recrea el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX; video se viraliza

La euforia por el espectáculo que ofreció el puertorriqueño Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX continúa generando conversación en redes sociales. El evento sigue marcando tendencia, acumulando reproducciones, reacciones y nuevas reinterpretaciones por parte de fanáticos.

En esta ocasión, un restaurante de ceviche en Lima, Perú, llamado "Las Gaviotas" sorprendió a sus clientes y a miles de usuarios en redes sociales al recrear, con ingenio y humor, el espectáculo de medio tiempo que ofreció Bad Bunny durante el Super Bowl LX.

El establecimiento, ubicado en la capital peruana, transformó su cocina y área de atención en una improvisada tarima, inspirada en el escenario instalado en la cancha del evento deportivo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Referencias culturales del show de medio tiempo de Bad Bunny. Foto: Captura de video

¿Cómo recreó el show este local?

Los trabajadores del establecimiento participaron en la puesta en escena, utilizando utensilios de cocina como micrófonos y elementos decorativos para simular el ambiente del espectáculo original. Con coreografías sincronizadas y referencias a los momentos más comentados del show, el equipo logró captar la atención de los internautas en internet.

El video, compartido en plataformas como X, TikTok e Instagram, rápidamente acumuló miles de reproducciones y reacciones. Los usuarios destacaron la creatividad del restaurante y la manera en que adaptaron un evento deportivo de talla mundial a un contexto cotidiano y gastronómico, enfatizando en la creatividad para hacerse publicidad.

Con ritmo latino, movimientos sincronizados, ollas y cucharones de metal, además de ramas de cilantro en las manos para darle más sazón al baile, este equipo de trabajadores y cocineros del local se dispuso a recrear el show de una forma original. El alcance de su trabajo fue tal que, en pocas horas, alcanzó los 2 millones de reproducciones en TikTok.

Un local de ceviche con mucha actitud y profesionalismo

En TikTok, la cuenta oficial de este establecimiento supera los 2 millones de seguidores. Su contenido se caracteriza por la recreación de bailes y coreografías virales de artistas internacionales como KATSEYE y Justin Bieber, adaptadas con humor al entorno del restaurante.

El equipo también produce imitaciones de escenas icónicas de series y películas, incluyendo referencias para conectar con una audiencia digital. De esta manera, la mezcla de cultura pop, música urbana y el sabor peruano convirtió al restaurante en protagonista de una historia viral.

El show original de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue uno de los más comentados del año, lo que impulsó a fanáticos y marcas a sumarse a la conversación digital con homenajes y parodias. La versión limeña demostró que la creatividad y el ingenio latino no tiene límites.

