No los tires a la basura: ¿cómo reciclar los frascos de perfume vacíos?; sigue estos tips

En muchas ocasiones, los frascos de perfume vacíos terminan convirtiéndose en un problema de residuos, ya que no siempre se sabe cuál es la forma correcta de desecharlos. El vidrio con el que están elaborados, además de ser grueso y resistente, puede romperse y representar un riesgo tanto para personas como para animales en situación de calle.

Por ello, en lugar de acumular o desechar los frascos en la basura, encuentra una manera de darles una segunda vida. La reducción de residuos, el cuidado al medio ambiente y las prácticas de reciclaje sustentable en México se han convertido en temas cada vez más importantes. Los frascos de perfume son fabricados usualmente de vidrio, por su durabilidad, transparencia y protección química.

Lee también: Joven se confunde y compra boletos para Bunbury en lugar de Bad Bunny; esto paso

El error de guardar tus perfumes. Foto:Unsplash

¿Cómo reciclar los frascos de perfume?

Estos frascos pueden reutilizarse de manera creativa y única, dándoles una segunda oportunidad, a través de manualidades y proyectos al estilo "Do it yourself" DIY (Hazlo tú mismo). Esta práctica sirve para reparar o modificar objetos con el objetivo de reducir el consumismo y ahorrar dinero. De acuerdo con el canal CreArtistas del Reciclaje, existen varias formas de hacerlo.

Jarrones decorativos

Puedes utilizar los frascos para hacer jarrones para decorar las estanterías, escritorios y centros de mesa en el hogar. Para ello, necesitarás una lija, masa moldeable, pegamento blanco y pintura. Una vez que tengas los materiales, retira el atomizador de metal y remoja el frasco en vinagre blanco para eliminar el aroma y la tipografía impresa.

Posteriormente, con la lija raspa los costados de cada frasco, para que la masa moldeable se pueda adherir sin problemas. Luego moldea con la masa la forma de un jarrón y déjalo secar. Finalmente, decóralos a tu gusto con pintura acrílica, estampados, pegatinas y brillos. Los frascos más grandes pueden ser utilizados como candelabros, iluminando con elegancia los rincones del hogar.

Lee también: Muere actriz de doblaje Dolores Muñoz Ledo a los 107 años; ¿qué personajes marcaron su carrera?

Los envases de perfume pueden convertirse en un hermoso jarrón decorativo o en un alegre florero. Foto: Captura de pantalla (CreArtistas del Reciclaje)

Floreros

También puedes utilizar los frascos vacíos para hacer tu propio florero. Para hacerlo necesitas hilo de yute o el listón decorativo de tu preferencia, silicón caliente, encaje blanco, adornos de plástico, agua y flores.

Una vez que hayas retirado el atomizador de metal y enjuagado totalmente el frasco de vidrio, pega con silicón el hilo de yute en la boquilla de la botella, rodeándolo completamente. Luego haz un moño con el mismo hilo u otro listón decorativo, y pégalo al costado de la boquilla. Añade el encaje en la parte inferior del frasco y llénalo con agua. Finalmente, agrega algunas flores sintéticas o vivas.

Otras ideas creativas para reciclar

Mini terrario

Ambientadores caseros y difusores de aroma

Botellas de mensajes

Lámparas de aceite

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm