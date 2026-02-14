Muere actriz de doblaje Dolores Muñoz Ledo a los 107 años; ¿qué personajes marcaron su carrera?

La industria del doblaje mexicano y la comunidad artística se encuentra de luto nuevamente, pues, el viernes 13 de febrero se dio a conocer el fallecimiento de la actriz de voz mexicana Dolores Muñoz Ledo Ortega a los 107 años, convirtiéndose en la figura de doblaje más longeva en la historia del gremio artístico en México.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en la plataforma de X, quien expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la actriz. "La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Dolores Muñoz Ledo Ortega "Marcela Septien", escribieron.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Dolores Muñoz Ledo Ortega “Marcela Septien”. Socia Activa de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y gremio artístico de Doblaje. Descanse en Paz 🕊️ pic.twitter.com/57Vz9REZU7 — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 13, 2026

¿Qué personajes marcaron su trayectoria profesional?

Nacida el 14 de abril de 1918 en la Ciudad de México, Dolores Muñoz Ledo fue pionera en el doblaje mexicano y en la narración de radionovelas en el país. En 1944, la actriz viajó a la ciudad de Nueva York acompañada de su hermana, para incursionar por primera vez en el doblaje en español para la empresa Metro Goldwyn Mayer (MGM).

En cuanto a su vida personal, la actriz estuvo casada con Luis Rodríguez del Río, productor de radio de la XEW, con quien tuvo dos hijos: los gemelos Luis Fernando y Sergio Alberto. Por otra parte, sus tres hermanos Rosario, José Antonio y María de la Luz, trabajaron de igual manera en el medio artístico, como actores en radionovelas y en la locución comercial.

Dolores prestó su voz a Dorothy Zbornak en la comedia de Los Años Dorados de 1985, así como al personaje de Sorceress, la "guardiana de los secretos" del Castillo de Grayskull en la caricatura de He-Man y los Amos del Universo de 1983. La actriz también formó parte del mundo del anime japonés, prestando su voz al personaje de Kei Yuki en la producción de 1977 Capitán Harlock o Capitán Raimar.

La actriz mexicana fue pionera del doblaje de cine y radionovelas en México. Foto: IMDb

Por otro lado, la actriz también participó en la serie de Los años dorados, dando su voz a Dorothy Zbornak; en Rocky IV de 1985 como Adrian Pennino; y en El retrato de Dorian Gray de 1945 como Kate. No obstante, una de sus aportaciones más recordada fue para la serie de Disney de 1989 Chip y Dale al rescate, prestando su voz a la traviesa ardilla Chip.

Asimismo, la artista prestó su voz a la actriz sueca Signe Hasso, en producciones como Dangerous Partners, The Seventh Cross y Assignment in Brittan. Finalmente, su talento también fue reconocido en las radionovelas, participando en la década de los 60 en Kalimán: El juego de la muerte, una de las producciones más aclamadas en el medio.

